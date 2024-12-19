《打擊貪腐》廣西柳州市委原書記吳煒受賄近２億，被判死緩

《經濟通通訊社１９日專訊》廣西柳州市委原書記吳煒受賄１﹒８６億元（人民幣．下同）

及濫用職權一案，廣西北海市中級人民法院今日一審公開宣判。鑒於吳煒到案後如實供述自己的

罪行，部分受賄款項未實際取得，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極

退贓，大部分贓款已追繳到案，依法可以從輕處罰。法院遂對吳煒以受賄罪判處死刑，緩期二年

執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以濫用職權罪判處有期徒刑六年六個月；決

定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對吳煒受賄犯罪所得

及孳息，依法予以追繳，上繳國庫，不足部分，繼續追繳。



經審理查明，２００４年至２０２３年間，吳煒利用擔任廣西橫縣縣委副書記、縣長、縣委

書記，南寧市委常委、副市長，柳州市委副書記、市長、市委書記等職務便利，為相關單位和個

人在工程項目承攬等事項上提供幫助，共同或者單獨非法收受他人給予的財物共計折合１﹒８６

億餘元。２０１６年至２０２１年間，吳煒違反城市軌道交通項目規劃需經國務院審批後才可由

省級發展改革部門審批立項的規定，在未獲得國務院批覆的情況下，要求有關單位以舉債融資等

方式建設柳州城市軌道交通項目，造成重大損失和惡劣影響。



＊吳煒前任鄭俊康今年１１月被判囚１６年６個月＊



柳州城市軌道交通項目、即柳州輕軌是吳煒的前任鄭俊康所搞的勞民傷財「政績工程」。

５６歲的吳煒在２０２１年接替鄭俊康出任柳州市委書記，直至去年１１月被通報受查；鄭俊康

則在退休兩年後的今年１月被通報受查，今年１１月被法院以受賄逾５０００萬元以及濫用職權

罪判囚１６年６個月，罪行包括要求舉債建設柳州輕軌。



柳州輕軌被鄭俊康視為「城市升級的關鍵之役」，於２０１６年底未獲批就先開建。據官方

披露，為讓這項工程上馬，鄭俊康當時要求柳州多家公司墊資應由財政預算安排的土地一級整理

開發、代行土地收儲等業務，導致２０１８年至２０２１年６月末，柳州新增隱性債務高達

１７６﹒９５億元。柳州輕軌在鄭俊康卸任後隔年（２０２２年）被叫停，淪為爛尾，一排排輕

軌墩柱直至其判決前夕才正式開始拆除。（ｓｌ）

