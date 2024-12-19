【聚焦人幣】今年熊貓債發行量破１９００億創新高，同比增近三成

《經濟通通訊社１９日專訊》在今年整個中國債券市場「牛市」的背景下，「熊貓債」（境

外投資者在境內發行的人民幣債券）也受到了境外發行人和投資人的追捧。據《第一財經》引述

Ｗｉｎｄ數據報道，截至１２月１８日，今年的「熊貓債」總存量３１９２﹒８６億元（人民幣

．下同），同比增長近３０％；年內發行量達到１９４８億元，創歷史新高，同比增長超過

２６％，去年全年的發行規模為１５００億元。



從發行的期限和利率來看，２０２４年的加權平均發行期限３﹒０３年，去年為２﹒３年；

２０２４年加權發行利率為２﹒３３％，去年為２﹒８６％。



從月均交易量來看，二級市場的流動性也顯著提高。２０２３年月均交易量為３００億元左

右，而２０２４年月均交易量超過了５００億元。



＊純外資發行人佔比增近３倍至逾４０％＊



值得關注的是，以往「熊貓債」的發行人主要為註冊在香港的境內紅籌企業，純外資的發行

人佔比不高。但據德銀統計，今年純外資發行人佔比超過４０％，而去年只有１７％，增加了

２﹒８倍；德國成為除了香港之外最大的熊貓債發行國或地區。



報道指，隨著明年中國貨幣政策將進一步寬鬆的預期，以及跨境融資渠道的拓寬，預計「熊

貓債」市場將會繼續活躍。（ｓｌ）

