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AH股新聞

19/12/2024 13:25

【ＦＯＣＵＳ】「無厘頭」減息釀驚嚇，長債失控顯聯儲信譽跌

　　【ＦＯＣＵＳ】美聯儲的聖誕「驚喜」，變了聖誕「驚嚇」－－不單２０２５年預期減息次
數削半，反映長期借貸成本的中性利率前景亦節節攀升。更糟的是，盡管主席鮑威爾在議息後記
者會極力淡化通脹捲土重來威脅，但十年期美債殖利率企上４﹒５％水平，顯示市場對信號混亂
、屢屢失信的貨幣政策愈來愈不買賬。
　
＊點陣圖僅減兩次，長期利率看升＊
　
　　２０２４年最後一次議息，聯邦基金利率周四（１９日）一如預期下調至４﹒２５％至
４﹒５０％目標區間，自本周期峰值累降１個百分點，重回２０２２年１２月的水平。
　
　　不過，聯儲９月有關明年減息４次的預期，１２月會議降至僅２次，利率期貨市場有關
２０２５年底息口的押注，應聲從之前的２﹒９％升至４％。聯儲並調高明年通脹預測，核心
ＰＣＥ從９月時的２﹒２％升至２﹒５％，被視作中性利率的長期利率預期亦從９月的２﹒９％
升至３％，較２０２２年３月時最低的２﹒４％節節上升。
　
　　在今次議息前，聯儲最看重的核心ＰＣＥ（個人消費支出物價指數）按年漲幅１０月擴大至
２﹒８％，核心ＣＰＩ過去三個月年化漲幅亦回升至３﹒７％，顯示通脹最後一公里異常頑固，
直接打臉鮑威爾９月所稱，「對通脹持續向２％邁進更有信心」。
　
＊通脹立場急轉軚，顯後視鏡弊端＊
　
　　從鮑威爾對減息的口風最新轉為「謹慎」看，９月激進減息５０基點大有可能是個錯誤；而
從ＦＯＭＣ（聯邦公開市場委員會）１９名委員對核心ＰＣＥ傾向上行（ｗｅｉｇｈｔｅｄ　
ｔｏ　ｕｐｓｉｄｅ）的押注人數
，從９月的僅３位飆升至１５位，最新減息２５點亦被視作不合情理。
　
　　鑒於基準十年期美債殖利率已由９月低點３﹒６２％，逆向走升至４﹒５２％，而特朗普的
加徵關稅及驅逐非法移民將在多大程度刺激通脹預期充滿不確定，聯儲過往多年依賴歷史數據來
決定貨幣政策方向，卻屢現今日之我打倒昨日之我的窘況，正接近轉向前瞻性策略的十字路口。
　
　　無論是近乎失控的長債息，還是單日飆升７４。％的ＶＩＸ恐慌指數，亦都顯示洛克菲勒國
際（Ｒｏｃｋｅｆｅｌｌｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）主席Ｒｕｃｈｉｒ　
Ｓｈａｒｍａ提示的「被過度持有、高估、炒作到前所未有程度的美國市場」，存在史詩級泡沫
的警示值得留神。

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