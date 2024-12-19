《打擊貪腐》四川政協原副主席楊克寧認受賄罪及非法持槍彈罪候判

《經濟通通訊社１９日專訊》四川省政協原黨組成員、副主席楊克寧受賄、非法持有槍支、

彈藥一案，今日在江蘇省南通市中級人民法院一審公開開庭審理。楊克寧當庭表示認罪悔罪。法

庭宣布休庭，擇期宣判。



南通市人民檢察院起訴指控，２００３年至２０２３年間，楊克寧利用擔任四川省阿壩州壤

塘縣委書記，阿壩州委常委、政法委書記，阿壩州政協主席，阿壩州委副書記、州長，四川省政

協黨組成員、副主席等職務上的便利，為相關單位和個人在工程項目承攬、企業經營等事項上提

供幫助，非法收受財物共計折合人民幣７２２３萬餘元。２００８年至２０１０年，楊克寧非法

獲取槍支、彈藥存放於住處，情節嚴重。檢察機關提請以受賄罪、非法持有槍支、彈藥罪追究楊

克寧的刑事責任。



６２歲的楊克寧去年１１月被通報受查，今年５月被「雙開」。當時中紀委國家監委的通報

顯示，楊克寧貫徹黨中央重大決策部署打折扣，懶政怠政，主動「躺平」，搞投機鑽營，結交政

治騙子，對抗組織審查，搞迷信活動；違規為其子操辦婚宴，接受可能影響公正執行公務的宴請

、旅遊活動；違規為他人職務調整和晉升提供幫助；違規收受禮品禮金，違規擁有非上市公司股

份，利用職權為其子經商辦企業謀利，搞權色交易；家風不正，道德敗壞；把公權力當作謀取私

利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受

巨額財物。（ｓｌ）

