黃天祐與中證監高層北京會晤，探討進一步加強監管合作

《經濟通通訊社１９日專訊》香港證監會主席黃天祐和行政總裁梁鳳儀與中證監主席吳清昨

天在北京進行了高層會晤。雙方跟進了此前１１月高層會晤期間交流的合作項目，並探討了如何

進一步加強監管合作，優化互聯互通機制，繼續推動兩地資本市場協同發展，鞏固香港國際金融

中心地位。（ｃｌ）

