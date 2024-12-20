中國中鐵：限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購註銷實施

《經濟通通訊社２０日專訊》中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）公布，公司已

在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回購專用證券帳戶，並向中登公司申請辦理

了對５７名激勵對象已獲授但尚未解除限售的約８７６﹒５萬股限制性股票的回購註銷手續。預

計是次回購的限制性股票於２０２４年１２月２５日完成註銷。（ｂｎ）

