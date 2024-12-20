《國企紅籌》華潤醫藥︰完成涉及華潤聖火內部重組

《經濟通通訊社２０日專訊》華潤醫藥（０３３２０）公布，根據股權轉讓協議的條款，非

全資附屬華潤三九（深：０００９９９）建議向昆藥轉讓華潤聖火５１％權益的交易已完成工商

登記，且該轉讓交易已交割完成。（ｋｌ）

