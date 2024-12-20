  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

20/12/2024 17:56

《國企紅籌》華潤醫藥︰完成涉及華潤聖火內部重組

　　《經濟通通訊社２０日專訊》華潤醫藥（０３３２０）公布，根據股權轉讓協議的條款，非
全資附屬華潤三九（深：０００９９９）建議向昆藥轉讓華潤聖火５１％權益的交易已完成工商
登記，且該轉讓交易已交割完成。（ｋｌ）

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

上一篇新聞︰20/12/2024 18:00  《中國要聞》澳洲政府：中國全面恢復進口澳洲活岩龍蝦

下一篇新聞︰20/12/2024 17:49  《中國要聞》稅務總局：互聯網平台企業應按季為平台內經營者報稅

其他AH股新聞
More

20/12/2024 18:10  《神州金融》人行：三季末金融業機構總資產及負債同增８％

20/12/2024 18:04  【聚焦數據】廣東前１１月全省規模以上工業增加值同比增４﹒３％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－樓盡六壬 | 甲廈租金明年料跌9%，華潤頻買民生商...

20/12/2024 15:00

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處