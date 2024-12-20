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20/12/2024 08:01

《神州頭條》財經報章頭版摘要：推進首發經濟政策將加快出台

　　《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平出席澳門特別行政區政府歡迎晚宴並發表重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１９日晚出席澳門特別行政區政府歡迎晚宴並發表重要講話。習近平指出，過去
５年是澳門歷史上很不平凡的５年，面對世界百年變局加速演進和世紀疫情嚴峻考驗，第五屆特
別行政區政府團結帶領澳門社會各界迎難而上、務實有為，推動經濟持續回升向好，各項事業全
面進步，譜寫了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的嶄新篇章。
　
推進首發經濟政策將加快出台
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央經濟工作會議提出，積極發展首發經濟。商務部新聞發言人何詠前１９日在商務部例行新聞
發布會上表示，商務部將培育壯大新型消費，加快出台推進首發經濟的政策文件。
　
首家數據科技央企中國數聯物流在滬成立
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院國資委１９日消息，中國數聯物流信息有限公司成立大會當日在上海舉行。業內人士表示
，中國數聯物流是首家數據科技央企。
　
　
《上海證券報》
　
習近平出席澳門特別行政區政府歡迎晚宴並發表重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１９日晚出席澳門特別行政區政府歡迎晚宴並發表重要講話。習近平指出，過去
５年是澳門歷史上很不平凡的５年，面對世界百年變局加速演進和世紀疫情嚴峻考驗，第五屆特
別行政區政府團結帶領澳門社會各界迎難而上、務實有為，推動經濟持續回升向好，各項事業全
面進步，譜寫了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的嶄新篇章。
　
怎樣提升監管效能，為資本市場「三公」保駕護航
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
加強監管執法，「零容忍」打擊各類違法違規行為，持續淨化市場生態，是資本市場健康穩定發
展的根基，也是維護資本市場「三公」秩序的重要保障。市場參與方崇法守信、歸位盡責，對於
資本市場持續穩定運行發展至關重要。近日，中證監黨委傳達學習貫徹中央經濟工作會議精神指
出，著力提升監管效能，堅決落實監管「長牙帶刺」、有稜有角，突出懲、防、治並舉，維護市
場「三公」。
　
民營經濟發展綜合服務平台上線運行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，國家發改委上線運行民營經濟發展綜合服務平台。發改委此前表示，建立常態化溝通交流
機制，歸根到底要幫助民營企業解決實際問題，為此將加快建設民營經濟發展綜合服務平台，開
通問題收集辦理反饋系統，提高解決問題訴求的工作效率。
　
　
《證券時報》
　
習近平出席澳門特別行政區政府歡迎晚宴並發表重要講話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１９日晚出席澳門特別行政區政府歡迎晚宴並發表重要講話。習近平指出，過去
５年是澳門歷史上很不平凡的５年，面對世界百年變局加速演進和世紀疫情嚴峻考驗，第五屆特
別行政區政府團結帶領澳門社會各界迎難而上、務實有為，推動經濟持續回升向好，各項事業全
面進步，譜寫了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的嶄新篇章。
　
澳門回歸２５載，「小身軀」迸發「大能量」
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回歸祖國２５年來，澳門實現了向現代化國際都市的華麗轉身，經濟發展、社會民生等方方面面
均發生了巨大變化，以令人矚目的成就向世界展示了「一國兩制」的磅礡偉力。
　
商務部：明年消費市場預計總體繼續平穩增長
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商務部新聞發言人何詠前１９日在例行新聞發布會上表示，商務部下一步將從加力擴圍實施消費
品以舊換新政策、創新舉辦商旅文體健融合的促消費活動、落實好促進服務消費高質量發展的政
策文件、培育壯大新型消費、改善消費條件等方面，進一步提振消費。（ｌｃ）

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