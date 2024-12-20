《神州經脈》ＬＰＲ續穩，中國持美債逾１５年低，專家發言納管理

《神州經脈》人行今日（２０日）公布１２月一年期、五年期以上ＬＰＲ（貸款市場報價利

率）均維持不變，與市場預期一致。Ａ股三大指數走勢反覆，今早低開後盤中反彈翻紅，惟午後

升幅逐漸收窄，最終倒跌收市，滬指微跌０﹒０６％，收報３３６８﹒０７點，深成指收跌

０﹒０２％，創業板指軟０﹒１８％。滬深兩市全日成交１﹒５１萬億元（人民幣．下同），較

上日回升７１０億元或５％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２９８５，較上個交易日４時３０分收盤

價升７點子，結束七連跌，全日在７﹒２９００至７﹒２９９３之間波動。今日人民幣兌一美元

中間價報７﹒１９０１，較上個交易日升１０點子，上個交易日報７﹒１９１１。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國１２月兩個期限的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如預期維持不變，１年期ＬＰＲ為

３﹒１％，５年期以上ＬＰＲ為３﹒６％，連續第二個月持穩。《上海證券報》指，回顧

２０２４年全年，１年期ＬＰＲ累計下行３５個基點，５年期以上ＬＰＲ累計下行６０個基點，

年度累計下行幅度為ＬＰＲ改革以來的新高。招聯首席研究員董希淼預計，２０２５年或將降準

０﹒５至０﹒７５個百分點，下調政策利率５０個基點，引導ＬＰＲ下降２５到５０個基點，從

而在總量上保障流動性更加充裕，在價格上適度降低成本。



２﹒ 美國財政部公布數據顯示，２０２４年１０月，三大海外債主日本、中國、英國均減持美

國國債。其中，中國１０月減持１１９億美元美國國債至７６０１億美元，是今年６月加倉後連

續第四個月減持，持倉規模跌破去年１０月的低位７６９６億美元，創２００９年２月以來逾

１５年新低。此外，日本１０月減持２０６億美元美國國債，持倉規模為１１０２７億美元，依

然是美國第一大債主。英國１０月減持１８４億美元美國國債至７４６０億美元，持倉規模位列

第三。



３﹒ 中國證券業協會近日在業內發布通知，從主體管理責任、聘任規範、對外發聲事前審核、

聲譽風險管理等六個維度進一步加強行業機構首席經濟學家的自律管理。中證協要求，首席經濟

學家在一定期限內多次因其個人不當言行引發聲譽風險事件，或產生嚴重不良影響的，公司應從

重處理直至解聘。首席經濟學家應當遵循獨立、客觀、公平、審慎、專業、誠信的執業原則，負

責任發聲，正確把握黨和國家大政方針，在宣傳解讀好黨和國家路線、方針、政策，合理引導市

場預期、增強投資者信心方面發揮積極作用。



４﹒ 金融監管總局制定《保險資金運用內部控制應用指引（第４號－第６號）》，其中第４號

指引提出，保險公司不得將直接或間接股權投資作為通道，變相突破監管規定，違規為關聯方或

關聯方指定方提供融資。第５號指引提出，保險公司開展不動產投資，要建立覆蓋底層資產的關

聯交易控制機制，防止股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員等利用關聯交易損害公司

的利益。第６號指引則提出，保險機構不得將金融產品作為通道，變相突破監管規定，違規為關

聯方或關聯方指定方提供融資。



５﹒ 據《路透》引述了解內情人士表示，英國財政大臣李韻睛（Ｒａｃｈｅｌ

Ｒｅｅｖｅｓ）將於１月１１日起對中國進行為期兩天的訪問，以重啟自２０１９年以來凍結的

高級別經濟和金融會談。李韻睛屆時將在北京會見中國國務院副總理何立峰，探討經濟和金融合

作。如果討論取得進展，雙方可能尋求在明年晚些時候重啟中英經貿聯委會（ＪＥＴＣＯ）的定

期會議。李韻睛還將前往上海會見在華經營的英國公司。



６﹒ １２月１９日晚，智能硬件品牌閃極科技發布了國內首款量產ＡＩ拍攝眼鏡－－閃極ＡＩ

拍拍鏡，售價９９９元起。雲天勵飛為這款眼鏡提供了基於自研大模型的萬物識別等功能，並提

供自有算力芯片以及雲端存算一體服務器群來支撐閃極科技的開發。閃極ＡＩ拍拍鏡還支持數十

家大模型接入，包括文心一言、訊飛星火、字節豆包、通義千問、騰訊混元、Ｋｉｍｉ、智譜、

商湯等。



７﹒ 國家能源局公布，１１月全社會用電量７８４９億千瓦時，同比增長２﹒８％，增速較

１０月的同比增長４﹒３％，明顯放緩。１－１１月，全社會用電量累計８９６８６億千瓦時，

同比增長７﹒１％，其中規模以上工業發電量為８５６８７億千瓦時。另外，截至１１月底，全

國累計發電裝機容量約３２﹒３億千瓦，同比增長１４﹒４％。１－１１月，全國發電設備累計

平均利用３１４７小時，比上年同期減少１５１小時；全國主要發電企業電源工程完成投資

８６６５億元，同比增長１２﹒０％；電網工程完成投資５２９０億元，同比增長１８﹒７％。



８﹒ 近期，資本市場出現炒作「豆包概念股」現象，字節跳動就此發布風險提示稱，市場流傳

著眾多誇大其詞甚至是虛構的內容，涉及字節跳動資本開支、數據中心花費、ＡＩ硬件、應用合

作等多方面。請投資者切勿輕信市場傳言，以免遭受不必要的投資損失。（ｓｌ）

