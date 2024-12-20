《鍾之日記》騰訊送禮發力上，奈何恒指止步升

《鍾之日記》１２月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股周四（１９日）個別發展，道指收市微升，納指標普齊跌。中港股市在政策空窗期期間

乏動力，港股今日低開後回穩，午市收升２１點，下午反覆回軟，恒生指數全日跌３１點或

０﹒２％，報１９７２０點，受制２０天線（約１９７６２點）。個別藍籌股見強勁炒作，大市

成交達１７８５億元。恒指本周累跌２５０點或１﹒２６％，結束三周連升。



＊１２月ＬＰＲ報價持平，Ａ股連跌兩周＊



人行今公布１２月一年期、五年期以上ＬＰＲ（貸款市場報價利率）均維持不變，一如市場

預期。Ａ股三大指數走勢反覆，今早低開後盤中反彈翻紅，惟午後升幅逐漸收窄，最終倒跌收市

，滬指微跌０﹒０６％，收報３３６８﹒０７點，深成指收跌０﹒０２％，創業板指軟

０﹒１８％。滬深兩市全日成交１﹒５１萬億元人民幣，較上日回升５％。



富時中國５０指數１２月季度調整今日盤後生效，最新納入北方華創（深：００２３７１）

，剔除華能水電（滬：６０００２５）；備選股名單包括寒武紀－Ｕ（滬：６８８２５６）、中

信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）、上汽集團（滬：６００１０４）、賽力斯

（滬：６０１１２７）、金龍魚（深：３００９９９）。北方華創收漲３﹒６％，華能水電跌

０﹒６％，寒武紀彈６﹒３％，中信建投Ａ升２﹒３％。



國家統計局周一（１６日）公布１１月多項經濟數據，社會消費品零售總額同比增３％，為

三個月最低；首１１月全國固定資產投資增３﹒３％，遜預期；同月社融規模增量約２﹒３４萬

億元，也低於市場估計；僅工業增加值增長略優預期，顯示中國內需仍待進一步激發的現實。Ａ

股同經濟數據一樣令人洩氣，連跌兩日近０﹒９％，其後有消息傳出，決策層已同意維持明年

ＧＤＰ增長目標為５％左右，並且將財政赤字率提高至ＧＤＰ的４％，比率創新高。Ａ股周中僅

回氣一天，又陷入每日小幅收跌走勢，最終全周跌０﹒７％，連挫兩周。



＊送禮物添動力，騰訊微盟逆市拉漲＊



微信團隊近日公告稱，微信小店正式開啟「送禮物」功能的灰度測試，除珠寶、教育培訓類

目，商品款式原價不高於１萬元人民幣的商品將默認支持送禮物功能。騰訊（００７００）稱正

圍繞微信小店來升級整個電商戰略，希望通過整個微信生態來構建更大的電商基礎，包括考慮將

朋友圈、搜一搜、小程式等與微信小店整合。



據了解，微信小店「送禮物」功能的用戶體驗類似於「微信紅包」，微信用戶在微信小店中

選擇商品，點擊「送禮物」，將禮物送給禮物接收方。禮物接收方在微信對話中，點擊禮物消息

，填寫收貨位址並輕觸「收下禮物」，就能正式收下禮物。



有分析稱，對比其他電商巨頭，騰訊最大的優勢就是社交網絡。騰訊擁有近１４億的微信支

付用戶群體，「送禮物」功能為擴大了微信支付的使用場景，增加了微信用戶的互動，由此提升

了微信支付用戶的用戶黏性，同時為微信小店引流，預期將類似於十年前微信支付的「紅包大戰

」提高騰訊的市佔率，帶來客觀的收入來源增長。



憧憬「送禮物」成為新的增長點，騰訊股價逆市收升２﹒７％；微盟（０２０１３）已接入

微信小店，盤中曾升至２﹒６７元，創兩個月高，收漲２５％；東方甄選（０１７９７）公眾號

稱已開通微信小店「送禮物」功能，今日股價大漲１５﹒５％。



＊芯片戰持續，中芯今日衝高＊



中美芯片戰持續，美國國會參議院永久附屬委員會１７日報告顯示，美國商務部遏止中國及

俄羅斯獲取美國先進芯片的工作有不足之處，華府須投放更多資源，才可以防止兩國生產先進芯

片。



而在此時，美國科技新聞網站《Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》日前報道，美國商務部

要求芯片巨擘英偉達調查過去這一年來旗下產品如何流入中國，而英偉達已要求美超微電腦、戴

爾科技等公司抽查東南亞客戶。英偉達一般不是直接把產品賣給客戶，而是依賴美超微等伺服器

公司和專業經銷商。報道引述消息人士稱，美超微一些客戶使用狡猾伎倆，讓人搞不清楚他們是

否違法，把英偉達芯片轉賣給中國客戶。例如客戶向美超微購買內嵌英偉達芯片的伺服器後，複

製序號，貼到其他伺服器上。



面對外部重重圍堵，中國芯片業不得不自強，中芯國際（００９８１）今日就表現神勇，曾

大漲１４％，觸２９﹒８元的一個月高，收市升幅仍有８％。



不過，美媒早前引述加拿大研究公司ＴｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔｓ在檢查兩款華為Ｍａｔｅ

７０系列手機芯片後指出，這些芯片是由中芯國際製造，使用的還是台積電在２０１８年之前的

製造工藝。將其與中芯國際生產的其他芯片進行比較，包括華為突破性的Ｍａｔｅ ６０手機中

的芯片，「每個維度都與我們過去兩年所看到的完全吻合。」換言之，華為在過去一年內採用先

進芯片方面進展甚微。看來，中芯仍需努力。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

