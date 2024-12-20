《駐滬專電》龔正與八位專家座談交流，謀劃明年發展舉措

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海市政府昨日召開經濟形勢專家座談會

。上海市長龔正為第十屆市政府決策咨詢特聘專家代表頒發聘書，並與來自國內智庫、高校、機

構的８位專家座談交流，聽取專家對當前經濟形勢的研判分析，以及對做好上海下階段工作的建

議。



＊建立更好的財政結構，更加注重惠民生＊



中國財政科學研究院原院長劉尚希建議上海探索建立更好的財政結構，更加注重惠民生、促

消費、增後勁，提升城市治理效率。中國科學技術發展戰略研究院黨委書記劉冬梅認為，要加快

提高科研投入產出比，塑造企業創新主導地位，形成教育、人才、科技面向產業的局面。清華大

學五道口金融學院講席教授鞠建東提出，以「綠色＋ＡＩ」產業升級為核心，推動上海國際貿易

中心建設。華為戰略研究院院長周紅建議，以先進網絡和人工智能推動高質量發展，加快傳統產

業智能化轉型升級。



＊發展中國特色離岸金融，打造「走出去」橋頭堡＊



人行上海總部主任金鵬輝提出，持續提升跨境金融服務能級，發展中國特色離岸金融，打造

「走出去」的橋頭堡。申萬宏源董事長劉健分析，上海可以立足服務業發達、數據要素豐富、製

造業雄厚、對外開放活躍優勢，培育打造新的經濟增長極。上海海事大學校長初北平表示，要激

發上海國際航運中心新動能，引領新型國際航運產業體系重塑。



龔正表示，市政府將認真研究、梳理吸納專家的建議，並充分運用到工作實踐中去。龔正說

，上海要堅定不移鞏固和增強經濟回升向好態勢、深化高水平改革開放、培育發展新質生產力、

轉變超大城市發展方式、推進人民城市建設，並高質量編制好「十五五」規劃。希望各位專家繼

續發揮專長優勢，貢獻智慧力量，為上海多謀良策、多出高招，促進上海實現更好發展。

