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AH股新聞

20/12/2024 15:41

《中國監管》金監總局印發保險資金內部控制運用指引，防範風險

　　《經濟通通訊社２０日專訊》金融監管總局制定《保險資金運用內部控制應用指引（第４號
－第６號）》，針對未上市企業股權、不動產投資、金融產品三大類，進一步加強保險資金運用
內部控制建設，提升保險機構資金運用內部控制管理水平，有效防範和化解風險範。
　
　　《保險資金運用內部控制應用指引第４號－－未上市企業股權》。其中提出，保險公司不得
將直接或間接股權投資作為通道，變相突破監管規定，違規為關聯方或關聯方指定方提供融資。
　
　　《保險資金運用內部控制應用指引第５號－－不動產投資》。其中提出，保險公司開展不動
產投資，要建立覆蓋底層資產的關聯交易控制機制，防止股東、實際控制人、董事、監事、高級
管理人員等利用關聯交易損害公司的利益。
　
　　《保險資金運用內部控制應用指引第６號－－金融產品》。其中提出，保險機構不得將金融
產品作為通道，變相突破監管規定，違規為關聯方或關聯方指定方提供融資。開展金融產品投資
，應當根據監管要求、投資需求、負債特性、償付能力、風險偏好、投資管理能力和風險管理能
力等因素，合理設定金融產品投資的配置比例，並履行相應的內部審批程序。（ｃｔ）

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