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AH股新聞

20/12/2024 10:22

《中國要聞》第五批耗材集採開標，人工耳蝸單套從２０萬降至５萬

　　《經濟通通訊社２０日專訊》昨日（１９日），第五批國家組織高值醫用耗材集中帶量採購
在天津開標產生中選結果，納入人工耳蝸類及外周血管支架兩類產品。其中，人工耳蝸類耗材單
套（含植入體、言語處理器）價格從平均２０餘萬元（人民幣．下同）降至５萬元左右。
　
　　本次集採人工耳蝸類耗材需求量共１﹒１萬套，５家企業中選，包括奧地利美迪樂醫療、美
國領先仿生、澳大利亞科利耳等外資企業，以及上海力聲特、浙江諾爾康等內資企業。
　　
　　根據相關文件，人工耳蝸類植入體（支持３﹒０Ｔ核磁）最高有效申報價格為每個
６００００元；言語處理器最高有效申報價為每個１５０００元。
　
　　力聲特、美笛醫療、領先仿生三家企業人工耳蝸類耗材單套報價，在首次報價時都降至５萬
元以下，在首輪「５選３」中成功入選。美笛醫療支持３﹒０核磁的人工耳蝸植入體報價
３１６６６元，言語處理器１５０００元，總價為４６６６６元，力聲特總報價４４８００元，
領先仿生總報價４９００５元。科利耳、諾爾康在隨後按照「規則三」進行第二次報價，也以５
萬餘元的價格入選。
　
　　國家醫保局相關負責人介紹，中選結果公示後將於近期正式發布，天津市醫藥採購中心負責
具體實施，預計２０２５年３月３日（全國愛耳日）前後落地人工耳蝸中選結果。
　
　　據《人民日報》引述中國醫療器械行業協會技術法規部主任盧大偉表示，目前，做人工耳蝸
手術的患者中兒童佔８０％，成年人只佔２０％。未來，老年患者植入人工耳蝸的比例會不斷擴
大。「從價格和數量方面去計算，高價賣出去一個產品和降價賣出去十個產品，收益是一樣的，
但降價後市場規模會擴大。這是企業考慮的重點。」（ｊｑ）

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