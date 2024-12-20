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AH股新聞

20/12/2024 11:53

【大國博弈】美國商務部據報要求英偉達調查晶片如何流入中國

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據美國科技新聞網站《Ｔｈｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》周
四（１９日）報道，知情人士透露，美國商務部最近要求晶片巨擘英偉達調查過去這一年來旗下
產品是如何流入中國。
　
　　《路透》引述《Ｔｈｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》報道，英偉達已要求美超微電腦、戴爾
科技等公司抽查東南亞客戶。美超微和戴爾製造的伺服器產品內嵌英偉達的ＡＩ晶片。
　
　　英偉達一般不是直接把晶片賣給客戶，而是依賴美超微等伺服器公司和專業經銷商。報道引
述一名接近美國商務部的知情人士說，抽查的目的，是確認這些客戶仍然持有他們購買的、內嵌
英偉達晶片的伺服器。
　
　　一名跟美超微關係親近的消息人士稱，美超微一些客戶使用狡猾伎倆，讓人搞不清楚他們是
否違法，把英偉達晶片轉賣給中國客戶，例如客戶向美超微購買內嵌英偉達晶片的伺服器後，複
製序號，貼到其他伺服器上。
　
　　英偉達發聲明回應指，一直堅持要求客戶和合作夥伴，嚴格遵守所有出口管制限制，任何未
經授權擅自改變產品的行為，包括在灰色市場轉售，都將成為英偉達業務上的負擔，而非裨益。
　
　　本月９日，中國國家市場監管總局公布，因英偉達公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法
》及《市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷
審查決定的公告》，依法對英偉達公司開展立案調查。（ｊｑ）

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