《中國要聞》一汽集團據報人事大變動，集團副總任一汽大眾總經理

《經濟通通訊社２０日專訊》據內媒報道，一汽集團迎來大規模人事變動，涉及集團層面，

以及一汽解放（深：０００８００）、一汽大眾、一汽奧迪以及紅旗等多個重要子公司或板塊，

甚至還涉及飛行汽車項目，變動高管累計達３０餘人。



一汽大眾總經理潘占福，擬調整至子公司專職外部董事，力神青島公司、模具公司外部董事

召集人。據悉，一汽大眾總經理一職由一汽集團副總經理陳彬代理。



一汽解放方面，一汽解放現任總經理李勝，將升任一汽解放任董事長兼黨委書記；一汽解放

現任常務副總於長信，將升任一汽解放總經理。



值得注意的是，一汽集團開始籌備飛行汽車項目，中國一汽研發總院（科技創新管理部）副

部長李丹任一汽飛行汽車項目負責人。



有業內人士表示，一汽大眾的人事變動主要原因可能是銷量未達到預期。公開資料顯示，一

汽大眾今年的全年銷售目標鎖定為１９０萬－２００萬輛。截至１１月，一汽大眾累計銷售

１４３萬輛。其中，大眾品牌銷量８２﹒９２萬輛，同比下降１２﹒０９％；奧迪品牌

４９﹒９５萬輛，同比下降１１﹒６１％；捷達品牌１０﹒１３萬輛，同比下降２８﹒１１％。

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