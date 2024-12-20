  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

20/12/2024 14:19

《中國要聞》一汽集團據報人事大變動，集團副總任一汽大眾總經理

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據內媒報道，一汽集團迎來大規模人事變動，涉及集團層面，
以及一汽解放（深：０００８００）、一汽大眾、一汽奧迪以及紅旗等多個重要子公司或板塊，
甚至還涉及飛行汽車項目，變動高管累計達３０餘人。
　
　　一汽大眾總經理潘占福，擬調整至子公司專職外部董事，力神青島公司、模具公司外部董事
召集人。據悉，一汽大眾總經理一職由一汽集團副總經理陳彬代理。
　
　　一汽解放方面，一汽解放現任總經理李勝，將升任一汽解放任董事長兼黨委書記；一汽解放
現任常務副總於長信，將升任一汽解放總經理。
　
　　值得注意的是，一汽集團開始籌備飛行汽車項目，中國一汽研發總院（科技創新管理部）副
部長李丹任一汽飛行汽車項目負責人。
　
　　有業內人士表示，一汽大眾的人事變動主要原因可能是銷量未達到預期。公開資料顯示，一
汽大眾今年的全年銷售目標鎖定為１９０萬－２００萬輛。截至１１月，一汽大眾累計銷售
１４３萬輛。其中，大眾品牌銷量８２﹒９２萬輛，同比下降１２﹒０９％；奧迪品牌
４９﹒９５萬輛，同比下降１１﹒６１％；捷達品牌１０﹒１３萬輛，同比下降２８﹒１１％。
（ｊｑ）

【你點睇？】財政預算案展開公眾諮詢，學者倡問責官員減薪並削減公務員編制，你是否認同？ ► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－樓盡六壬 | 甲廈租金明年料跌9%，華潤頻買民生商...

20/12/2024 15:00

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處