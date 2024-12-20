【內房困局】碧桂園回應１﹒５５億競得蘭州宅地：政府以地抵債

《經濟通通訊社２０日專訊》正在進行債務重組的碧桂園（０２００７）獲取新項目。１２

月１８日，碧桂園旗下的蘭州春霖房地產開發有限公司以１﹒５５億元（人民幣．下同）的總價

，競得位於甘肅省蘭州市城關青白石片區的一塊居住用地。



出讓文件顯示，該地塊出讓面積６８０９９﹒８平方米，容積率為２，掛牌起始價為

１﹒５４億元，投資總額２﹒７２４億元。



對此，碧桂園表示，本次拿地非該司主動摘地，為項目公司與當地政府在蘭州項目土地摘牌

的熟化成本以及市政配套建設的一些建設成本。經過洽談，政府通過以地抵債方式支付相關款項

。針對該地塊，該司計劃進行轉讓，所獲資金將用於全力落實保交房。



碧桂園境外債務重組不及預期。據內媒此前１０月報道，碧桂園仍未就境外債務重組方案的

條款與主要債權人達成一致。１１月２８日，碧桂園表示，公司近期向主要債權人團體發送了公

司的重組方案條款初稿，公司正在與銀團協調委員會及美元債持有人特設小組就重組方案的條款

進行進一步的磋商，因保密原因，重組方案的相關細節尚無法對外披露。



境內債務方面，重組方案計劃再調整，碧桂園將延期支付旗下９只境內公司債券的分期款項

。對於展期，碧桂園表示，公司也希望通過與投資人的積極溝通，協商新的公司債務處理綜合方

案，以更好地匹配當前的市場周期以及公司資金情況。（ｊｑ）

