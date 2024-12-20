《中國房產》成都３宗宅地收金近４５億，錦江２地塊溢價超３０％

《經濟通通訊社２０日專訊》四川成都今日迎來３宗住宅用地出讓，其中錦江區２宗、成華

區１宗。３宗地塊總土地出讓面積１１﹒３７萬平方米，總規劃建面２３﹒５１萬平方米，總起

始價約３６﹒７６億元（人民幣．下同）。最終，２宗地塊溢價成交、１宗底價成交，總成交價

約４４﹒７２億元。



其中，成交價和溢價率最高的為編號ＪＪ１２（０７０１０２）：２０２４－０６７地塊，

其位於錦江區三聖街道幸福社區粉坊堰村２、３組，土地用途為二類城鎮住宅用地，用地面積

３﹒８２萬平方米，規劃建築面積８﹒４１萬平方米，起始樓面價每平方米１８２００元，折合

起始總價１５﹒３１億元。



該地塊吸引了廈門國貿、中鐵建、金茂＋錦江統建、新綠色置業、邦泰５家競買人參與競拍

，最終由新綠色置業以樓面價每平方米２４８００元競得，溢價率３６﹒２６％，折合總價

２０﹒８６億元。



位於錦江區的編號ＪＪ０９（０７０１０２）：２０２４－０２９地塊，最終由成都城投置

地以樓面價每平方米２０７００元競得，溢價率３８％，折合總價８﹒７３億元。



此外，位於成華區的編號ＣＨ１６（０７０１０２）：２０２４－０６８地塊底價成交，由

招商以樓面價每平方米１３９００元拿下，折合總價１５﹒１３億元。（ｊｑ）

