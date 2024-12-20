《中國要聞》袁記雲餃「吃出蚯蚓」，北京一門店被立案調查

《經濟通通訊社２０日專訊》今日，「袁記雲餃已被立案調查」的消息沖上內地網絡熱搜。
據北京市海淀區市場監督管理局官方帳號「市監聲音」消息，１１月２５日－１２月１０日
，對海淀區４２家餐飲門店進行了依法查處並通報。其中，招牌名稱為「袁記雲餃」的北京府學
餐飲管理發展有限公司存在食物中混有異物的問題，被立案調查。
經查詢，上述通報中所指的門店正是此前有消費者「吃出蚯蚓」的袁記雲餃六道口店。據內
媒報道，一位消費者１１月１９日在袁記雲餃六道口店花１４元人民幣購買了一份鮮肉雲吞面，
但食用到最後竟發現其中有一條蚯蚓。１１月３０日，袁記雲餃品牌方針對此事件回應稱，已與
顧客聯繫，並道歉和解。涉事門店將整頓一周，開除店長，處分涉事員工。
此外，通報中還指出，招牌名稱為「袁記雲餃」的北京鑫鑫晟餐飲店（個體工商戶）、北京
星冉餐飲有限公司，均存在「兩個責任」落實不到位問題，責令改正，給予警告。
官網信息顯示，袁記雲餃是廣東省袁記食品集團有限公司（以下簡稱袁記食品）旗下品牌。
袁記食品起源於廣州，經營至今已逾１０年。發展至今，袁記食品全國門店超３５００家，遍布
１６１個大中城市。（ｊｑ）
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