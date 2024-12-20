【內房困局】萬達：融創並無理由要求回購９５億元投資股份

《經濟通通訊社２０日專訊》近日，據內媒報道，融創中國向中國國際經濟貿易仲裁委員會

提起對萬達集團的仲裁，要求萬達支付９５億元（人民幣．下同）的股份回購款。



據《財聯社》今日引述一位萬達內部人士表示，融創並無要求萬達回購股份的相關合同依據

，因此要求回購股份的理由不成立。



事件要追溯至２０１８年。２０１８年１月２９日，大連萬達集團發布消息稱，騰訊控股作

為主發起方，聯合蘇寧雲商、融創中國和京東斥３４０億元入股萬達商業（後更名為萬達商管集

團），收購萬達商業香港Ｈ股退市時引入的投資人持有的約１４％股份。其中，騰訊將投資

１００億元，持股比例為４﹒１２％，蘇寧和融創分別投資９５億元，持股比例３﹒９１％，京

東投資５０億元，持股比例２﹒０６％，共計佔萬達商業股份比例約１４％。



今年１０月，蘇寧易購對萬達集團提起仲裁，要求支付５０﹒４億元股份回購款。而融創一

直希望退出對萬達的９５億元投資以收回資金，２０２４年１月份就已經向中國國際經濟貿易仲

裁委員會提交仲裁，並於２０２４年３月進入仲裁程序，經過近一年的審理，目前該項仲裁案審

理已進入尾聲。



上述萬達內部人士稱，關於這筆投資，雙方在投資協議中並沒有簽訂業績對賭條款，目前也

不存在必須回購股權的情況，因此萬達認為融創沒有理由要求回購股份。該人士稱，萬達方面對

仲裁結果持樂觀態度，希望盡快取得仲裁結果，以保障合法權益。（ｊｑ）

