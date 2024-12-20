  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

20/12/2024 16:57

【內房困局】萬達：融創並無理由要求回購９５億元投資股份

　　《經濟通通訊社２０日專訊》近日，據內媒報道，融創中國向中國國際經濟貿易仲裁委員會
提起對萬達集團的仲裁，要求萬達支付９５億元（人民幣．下同）的股份回購款。
　
　　據《財聯社》今日引述一位萬達內部人士表示，融創並無要求萬達回購股份的相關合同依據
，因此要求回購股份的理由不成立。
　
　　事件要追溯至２０１８年。２０１８年１月２９日，大連萬達集團發布消息稱，騰訊控股作
為主發起方，聯合蘇寧雲商、融創中國和京東斥３４０億元入股萬達商業（後更名為萬達商管集
團），收購萬達商業香港Ｈ股退市時引入的投資人持有的約１４％股份。其中，騰訊將投資
１００億元，持股比例為４﹒１２％，蘇寧和融創分別投資９５億元，持股比例３﹒９１％，京
東投資５０億元，持股比例２﹒０６％，共計佔萬達商業股份比例約１４％。
　
　　今年１０月，蘇寧易購對萬達集團提起仲裁，要求支付５０﹒４億元股份回購款。而融創一
直希望退出對萬達的９５億元投資以收回資金，２０２４年１月份就已經向中國國際經濟貿易仲
裁委員會提交仲裁，並於２０２４年３月進入仲裁程序，經過近一年的審理，目前該項仲裁案審
理已進入尾聲。
　
　　上述萬達內部人士稱，關於這筆投資，雙方在投資協議中並沒有簽訂業績對賭條款，目前也
不存在必須回購股權的情況，因此萬達認為融創沒有理由要求回購股份。該人士稱，萬達方面對
仲裁結果持樂觀態度，希望盡快取得仲裁結果，以保障合法權益。（ｊｑ）

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－樓盡六壬 | 甲廈租金明年料跌9%，華潤頻買民生商...

20/12/2024 15:00

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處