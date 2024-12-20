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AH股新聞

20/12/2024 17:28

《打擊貪腐》山東青島政協原主席汲斌昌一審被判死緩，受賄逾５億

　　《經濟通通訊社２０日專訊》今日，江蘇省無錫市中級人民法院一審公開宣判山東省青島市
政協原黨組書記、主席汲斌昌受賄案，對被告人汲斌昌以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪
政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對其受賄犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫

　
　　經審理查明：２００３年至２０２２年，被告人汲斌昌利用擔任山東省經濟體制改革辦公室
副主任、山東省人民政府國有資產監督管理委員會副主任、山東省魯信投資控股集團有限公司董
事長、山東省工業和信息化廳廳長、山東省副省長、山東省青島市政協黨組書記、主席等職務上
的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬等事項上
提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物共計折合人民幣５﹒２６億餘元人民幣。
　
　　公開資料顯示，汲斌昌生於１９６３年１１月，山東人，１９８５年１０月加入中國共產黨
。汲斌昌仕途一直在山東省內，至２０２０年６月升任至山東省副省長，躋身高官序列，並分管
商務、口岸、打私、應急管理、金融等方面工作。２０２２年３月，汲斌昌轉任青島市政協黨組
書記，４月當選青島市政協主席。２０２３年１月，官方通報汲斌昌被查。同年７月，官方通報
其被開除黨籍和公職。（ｊｑ）

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