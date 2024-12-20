  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

20/12/2024 18:04

【聚焦數據】廣東前１１月全省規模以上工業增加值同比增４﹒３％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》廣東統計局發布１１月經濟運行數據顯示，１１月，全省規模
以上工業增加值同比增長２﹒１％，其中汽車製造業增長５﹒４％，增速比上月加快３﹒１個百
分點。１－１１月，全省規模以上工業增加值同比增長４﹒３％，全省在產工業行業大類增長面
６４﹒１％。
　
＊首１１月固投降４﹒６，扣除房地產開發投資增１﹒６％＊
　
　　１－１１月，全省固定資產投資同比下降４﹒６％；扣除房地產開發投資，全省固定資產投
資增長１﹒６％。房地產開發投資下降１７﹒６％，商品房銷售面積下降２３﹒８％，降幅連續
８個月收窄。
　
　　在大規模設備更新帶動下，設備工器具購置投資增長１８﹒４％，其中工業設備工器具購置
投資增長１９﹒８％。工業投資增長６﹒９％，佔全部投資比重繼續提高至３７﹒１％。
　
　　新動能投資保持快速增長，先進製造業和高技術製造業投資分別增長１０﹒８％、
１０﹒４％。其中，裝備製造業投資增長１３﹒６％，電子及通信設備製造業增長１６﹒３％。
　
　　基礎設施投資下降０﹒２％，降幅比１－１０月收窄０﹒５個百分點。其中，鐵路運輸業投
資增長１９﹒５％，電力、熱力生產和供應業投資增長５﹒２％，生態保護和環境治理業投資增
長３﹒０％。
　
＊廣東１１月消費增２﹒２％，首１１月增１％＊
　
　　此外，１１月，全省社會消費品零售總額同比增長２﹒２％。按消費類型分，商品零售增長
２﹒４％，餐飲收入增長１﹒１％。１－１１月，全省社會消費品零售總額４﹒３９萬億元人民
幣，同比增長１﹒０％，增速比１－１０月加快０﹒１個百分點。全省居民消費價格指數
（ＣＰＩ）同比下降０﹒４％，降幅與上月持平。１－１１月，ＣＰＩ同比持平。（ｊｑ）

【你點睇？】政府擬立法規定所有的士須於車內安裝攝錄設備，你是否認同？ ► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰20/12/2024 18:10  《神州金融》人行：三季末金融業機構總資產及負債同增８％

下一篇新聞︰20/12/2024 18:00  《中國要聞》澳洲政府：中國全面恢復進口澳洲活岩龍蝦

其他AH股新聞
More

20/12/2024 17:56  《國企紅籌》華潤醫藥︰完成涉及華潤聖火內部重組

20/12/2024 17:49  《中國要聞》稅務總局：互聯網平台企業應按季為平台內經營者報稅

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－樓盡六壬 | 甲廈租金明年料跌9%，華潤頻買民生商...

20/12/2024 15:00

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處