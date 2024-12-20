【聚焦數據】廣東前１１月全省規模以上工業增加值同比增４﹒３％

《經濟通通訊社２０日專訊》廣東統計局發布１１月經濟運行數據顯示，１１月，全省規模

以上工業增加值同比增長２﹒１％，其中汽車製造業增長５﹒４％，增速比上月加快３﹒１個百

分點。１－１１月，全省規模以上工業增加值同比增長４﹒３％，全省在產工業行業大類增長面

６４﹒１％。



＊首１１月固投降４﹒６，扣除房地產開發投資增１﹒６％＊



１－１１月，全省固定資產投資同比下降４﹒６％；扣除房地產開發投資，全省固定資產投

資增長１﹒６％。房地產開發投資下降１７﹒６％，商品房銷售面積下降２３﹒８％，降幅連續

８個月收窄。



在大規模設備更新帶動下，設備工器具購置投資增長１８﹒４％，其中工業設備工器具購置

投資增長１９﹒８％。工業投資增長６﹒９％，佔全部投資比重繼續提高至３７﹒１％。



新動能投資保持快速增長，先進製造業和高技術製造業投資分別增長１０﹒８％、

１０﹒４％。其中，裝備製造業投資增長１３﹒６％，電子及通信設備製造業增長１６﹒３％。



基礎設施投資下降０﹒２％，降幅比１－１０月收窄０﹒５個百分點。其中，鐵路運輸業投

資增長１９﹒５％，電力、熱力生產和供應業投資增長５﹒２％，生態保護和環境治理業投資增

長３﹒０％。



＊廣東１１月消費增２﹒２％，首１１月增１％＊



此外，１１月，全省社會消費品零售總額同比增長２﹒２％。按消費類型分，商品零售增長

２﹒４％，餐飲收入增長１﹒１％。１－１１月，全省社會消費品零售總額４﹒３９萬億元人民

幣，同比增長１﹒０％，增速比１－１０月加快０﹒１個百分點。全省居民消費價格指數

（ＣＰＩ）同比下降０﹒４％，降幅與上月持平。１－１１月，ＣＰＩ同比持平。（ｊｑ）

