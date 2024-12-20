習近平出席澳門政府歡迎晚宴並發表講話，對澳門提出３點期許

《經濟通通訊社２０日專訊》國家主席習近平１９日傍晚出席在澳門東亞運動會體育館舉辦

的澳門特別行政區政府歡迎晚宴並發表講話。他表示，時隔５年再到澳門，感到十分高興，過去

５年是澳門歷史上很不平凡的５年，面對世界百年變局加速演進和世紀疫情嚴峻考驗，第五屆特

別行政區政府團結帶領澳門社會各界迎難而上、務實有為，推動經濟持續回升向好，經濟適度多

元發展取得新成效，博彩業依法健康有序發展，世界旅遊休閒中心內涵不斷豐富。各項事業全面

進步，譜寫了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的嶄新篇章。



＊富不可自滿，安不可忘危＊



習近平對澳門提出３點期許，一是登高望遠，緊跟時代潮流，進一步抓緊自身定位，更積極

主動對接粵港澳大灣區建設等國家發展戰略；二是海納百川，要在愛國愛澳體制下，更開放包容

團結，廣納天下英才，共建美好澳門；三是銳意進取，指澳門人向來有拼博精神，富不可自滿，

安不可忘危，要展現更大魄力，勇於變革，敢於創新，更好好發揮「一國兩制」制度優勢。



澳門特首賀一誠在致辭中表示，習近平主席對澳門的深情牽掛、深切關懷，令澳門同胞深受

鼓舞、倍感榮光。澳門作為祖國大家庭一分子，要在新時代新征程展現新擔當新作為，為強國建

設、民族復興偉業作出更大貢獻。賀一誠感謝習近平和中央政府，過去５年給予自己的信任和支

持，並感謝施政團隊辛勤工作，社會各界和廣大市民的支持和配合，深信在中央關懷和大力支持

下，下任行政長官岑浩輝將帶領新一屆政府，聯同社會各界，譜寫出具有澳門特色的一國兩制新

編章。（ｃｔ）

