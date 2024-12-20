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AH股新聞

20/12/2024 11:36

《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒５４％，半導體、ＡＩ眼鏡表現活躍

　　《經濟通通訊社２０日專訊》滬深股市今日低開高走，滬綜指盤中翻紅、上午收升
０﹒５４％，報３３８８﹒２２點，深成指升０﹒６２％，創業板指升０﹒６９％。兩市半日成
交額９１０１億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交回升５１９億元或６％。
　
　　外媒《Ｔｈｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》周四（１９日）援引消息人士報道，美國商務部
最近要求英偉達調查旗下產品在過去一年是如何流入中國的。據悉，英偉達已要求大型分銷商對
其東南亞客戶進行抽查。拜登政府持續強化對中國芯片市場的打擊力度。國產替代料提速，半導
體股半日收升４﹒５％，領漲行業板塊，樂鑫科技（滬：６８８０１８）、燦芯股份
（滬：６８８６９１）、鍇威特（滬：６８８６９３）等升２０％封板。
　
　　國產ＡＩ眼鏡有突破，滬深概念股大幅走高。雲天勵飛（滬：６８８３４３）、天鍵股份
（深：３０１３８３）及億道信息（深：００１３１４）等多股漲停。智能硬件品牌閃極科技
１９日晚發布了國內首款量產ＡＩ拍攝眼鏡－－閃極ＡＩ拍拍鏡，售價９９９元起。雲天勵飛為
這款眼鏡提供了基於自研大模型的萬物識別等功能。閃極ＡＩ拍拍鏡還支持數十家大模型接入，
包括文心一言、訊飛星火、字節豆包、通義千問、騰訊混元、Ｋｉｍｉ、商湯等。
　
　　另外，大消費股亦展開反彈，日用品方向升３﹒６％最多，食品白酒等均升。商務部發言人
何咏前昨表示，商務部將培育壯大新型消費，加快出台推進首發經濟的政策文件，發展冰雪經濟
、銀髮經濟，促進數字消費、綠色消費、健康消費。相關板塊受惠。（ｒｙ）

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