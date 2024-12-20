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AH股新聞

20/12/2024 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒０６％，本周跌０﹒７％連挫兩周

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人行今日公布１２月一年期、五年期以上ＬＰＲ（貸款市場報
價利率）均維持不變，如市場預期一致。Ａ股三大指數走勢反覆，今早低開後盤中反彈翻紅，惟
午後升幅逐漸收窄，最終倒跌收市，滬指微跌０﹒０６％，收報３３６８﹒０７點，深成指收跌
０﹒０２％，創業板指軟０﹒１８％。滬深兩市全日成交１﹒５１萬億元（人民幣．下同），較
上日回升７１０億元或５％。
　
　　富時中國５０指數１２月季度調整將於今日盤後生效，最新納入北方華創
（深：００２３７１），剔除華能水電（滬：６０００２５）；備選股名單包括寒武紀－Ｕ
（滬：６８８２５６）、中信建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）、上汽集團
（滬：６００１０４）、賽力斯（滬：６０１１２７）、金龍魚（深：３００９９９）。今日北
方華創漲３﹒６％，華能水電收跌０﹒６％。寒武紀（滬：６８８２５６）彈６﹒３％，中信建
投Ａ升２﹒３％。
　
　　國家統計局本周一（１６日）公布１１月多項經濟數據，社會消費品零售總額同比增３％，
為三個月最低；首１１月全國固定資產投資增３﹒３％，遜預期；同月社融規模增量約２﹒３４
萬億元，也低於市場估計；僅工業增加值增長略優預期，顯示中國內需仍待進一步激發的現實。
Ａ股同經濟數據一樣令人洩氣，連跌兩日近０﹒９％，其後有消息傳出，決策層已同意維持明年
ＧＤＰ增長目標為５％左右，並且將財政赤字率提高至ＧＤＰ的４％，比率創新高。Ａ股周中僅
回氣一天，又陷入每日小幅收跌走勢，最終全周跌０﹒７％，連挫兩周。
　
＊ＡＩ又有炒作，微信小店概念上位＊
　
　　今日ＡＩ方向仍有炒作，昨日據報蘋果與騰訊、字節跳動洽談將兩者的ＡＩ模型內嵌
ｉＰｈｏｎｅ，ＡＩ手機概念受惠拉升，今天輪到ＡＩ眼鏡概念起飛，全日升３﹒７％。
　
　　微信小店概念異軍突起，元隆雅圖（深：００２８７８）、實益達（深：００２１３７）等
漲停。微信小店１７日開始灰度測試「送禮物」功能。除珠寶、教育培訓類目，且商品款式原價
不高於１萬元的商品將默認支持該功能。有觀點認為，２０１４年微信曾推出「發紅包」，收到
紅包後需要綁定銀行卡才能提現，一度給微信支付帶來大量用戶；此次「送禮物」功能和十年前
的「發紅包」功能有異曲同工之妙，很有可能會成為微信小店引流和新增用戶的主要渠道，或將
成為微信在十年後又一爆款功能。國泰君安研報亦指，微信小店送禮功能為微信電商納入新流量
端口，零食、美妝品類以及對新渠道敏感度較高的代運營板塊有望受益。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９２７﹒７４　　－０﹒４５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３６８﹒０７　　－０﹒０６　　　　５９６８﹒２２　　
　　上證Ａ股指數　　３５３０﹒６１　　－０﹒０５　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０６４６﹒６２　－０﹒０２　　　　９１８３﹒０４　　
　　深圳創業板指數　２２０９﹒６６　　－０﹒１８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６７﹒３２　　－１﹒９４　　　　　２﹒５６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２２０﹒７９　　－０﹒０７　　　　　０﹒６０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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