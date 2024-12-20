《Ａ股焦點》微信小店灰測送禮功能，相關概念股大漲

《經濟通通訊社２０日專訊》微信團隊１７日公告稱，微信小店開始灰度測試「送禮物」功

能。除珠寶、教育培訓類目，且商品款式原價不高於１萬元人民幣的商品將默認支持該功能。國

泰君安研報指出，微信小店送禮功能為微信電商納入新流量端口，零食、美妝品類以及對新渠道

敏感度較高的代運營板塊有望受益。



國泰君安又指，微信新功能有望借助年尾節日送禮需求快速裂變，將用戶流量導流至微信小

店、培養微信購物習慣。送禮功能有望助力微信電商體系打開新流量入口、助力用戶轉化，同時

為消費品公司打開新渠道窗口。



受消息影響，Ａ股微信小店概念大漲，元隆雅圖（深：００２８７８）漲停，凱淳股份

（深：３０１００１）飆逾６％，三隻松鼠（深：３００７８３）升４﹒８％。



天地在線（深：００２９９５）相關人士回應，公司是騰訊廣告服務的代理商，為客戶提供

微信小店的帳號搭建以及後期運營。天地在線早盤大漲６﹒８％。星徽股份

（深：３００４６４）則表示，公司在微信小店上售賣產品，但目前產品較少，星徽股份現價升

３﹒５％。（ｒｙ）

