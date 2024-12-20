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20/12/2024 09:32

【人行操作】人行１０１６億逆回購利率持平，全周放水逾萬億

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進行１０１６億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒５％。
　
　　公開市場今日有２０５１億元逆回購到期，即今日淨回籠１０３５億元。
　
　　本周人行共進行１６７８３億元７天期逆回購，對沖５３８５億元逆回購到期，即全周放水
１１３９８億元。計及１６日到期的１４５００億元ＭＬＦ，全口徑計，本周收水３１０２億元
。（ｊｑ）

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