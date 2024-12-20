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AH股新聞

20/12/2024 10:05

《汽車新勢力》極越ＣＥＯ夏一平名下一集度公司被列經營異常名錄

　　《經濟通通訊社２０日專訊》天眼查經營風險信息顯示，西安集度信息技術有限公司因通過
登記的住所或者經營場所無法聯繫，近日被西安市市場監督管理局高新區分局列入經營異常名錄

　
　　該公司成立於２０２３年１０月，法定代表人為極越汽車ＣＥＯ夏一平，註冊資本１０００
萬元人民幣，經營範圍含網絡技術服務、數字技術服務、數據處理服務、新能源汽車整車銷售、
機動車充電銷售、二手車經紀等，由集度科技（武漢）有限公司全資持股。
　
＊近日接手一集度汽車銷售公司，名下至少關聯４６家企業＊
　
　　另外，天眼查顯示，重慶集度汽車銷售服務有限公司近日發生工商變更，謝迅卸任法定代表
人、經理、董事，由夏一平接任並擔任法定代表人。
　
　　該公司成立於２０２４年８月，註冊資本１０００萬元人民幣，經營範圍含機動車檢驗檢測
服務、新能源汽車整車銷售、汽車裝飾用品銷售、汽車零配件批發、汽車零配件零售、新能源汽
車電附件銷售、新能源汽車換電設施銷售、電動汽車充電基礎設施運營等。股權全景穿透圖顯示
，該公司由集度科技（武漢）有限公司全資持股，後者為集度汽車（香港）有限公司全資子公司

　
　　內媒日前引述天眼查信息指出，夏一平共關聯４６家企業，其中４２家企業正處於經營或開
業狀態，當中大部分隸屬於集度科技，而夏一平在這些企業中擔任執行董事、總經理或董事等重
要職務。（ｓｌ）

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