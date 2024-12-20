【人行操作】全年ＬＰＲ降幅創新高，機構料明年再降最少２５基點

《經濟通通訊社２０日專訊》中國１２月兩個期限的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）一如預期

維持不變，１年期ＬＰＲ為３﹒１％，５年期以上ＬＰＲ為３﹒６％。《上海證券報》指，回顧

２０２４年全年，１年期ＬＰＲ累計下行３５個基點，５年期以上ＬＰＲ累計下行６０個基點，

年度累計下行幅度為ＬＰＲ改革以來的新高。



光大銀行宏觀研究員周茂華表示，本月ＬＰＲ維持穩定符合預期。主要是政策利率７天期逆

回購操作利率保持穩定，同時部分銀行淨息差承壓。



東方金誠首席宏觀分析師王青預計，２０２５年，中國會繼續實施有力度的降息降準，其中

政策利率降息幅度可能達到５０個基點，引導企業和居民融資成本下行，且不排除通過較大幅度

引導５年期以上ＬＰＲ下行等方式，繼續引導居民房貸利率較大幅度下降的可能，這是促進房地

產市場止跌回穩的關鍵一招。



招聯首席研究員董希淼亦預計，２０２５年或將降準０﹒５至０﹒７５個百分點，下調政策

利率５０個基點，引導ＬＰＲ下降２５到５０個基點，從而在總量上保障流動性更加充裕，在價

格上適度降低成本。（ｓｌ）

