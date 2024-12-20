《中國要聞》小紅書大量封號引熱議，客服建議健康運營帳號後申訴

《經濟通通訊社２０日專訊》據內媒報道，大量網民表示小紅書昨晚在沒有提前預警或違規

提示之下封號，一些被封號網友還強調，自己並沒有違反規定，吐槽「發個遊戲周報它就判定我

引流甚麼的給我封號了」、「天天都刷小紅書的，還在小紅書買了東西，沒想到參加個官方活動

會封號」、「莫名其妙被封了，說我批量發帖引流，關鍵我連帖子都沒發」。「小紅書封號」話

題已登上微博熱搜第一。



報道引述小紅書客服回應稱，帳號處罰情況只和帳號違規程度有關，具體以收到的站內信通

知為準。有說明處罰時間的，到時間會自動解除處罰，建議耐心等待，期間不要違規；如未說明

處罰時間的，就是永久性。客服又稱，如帳號申訴失敗，建議可以查看違規詳情，根據修改建議

健康運營帳號一周，再次嘗試申訴帳號，審核人員會根據帳號運營情況去做審核。



＊小紅書：近期處置近１２６萬個黑灰產帳號＊



小紅書昨（１９日）曾發布黑灰產帳號治理階段進展指，１１月１８日－１２月１６日，小

紅書黑灰產帳號治理專項團隊一共處置帳號１２５９７０９個，其中１０萬粉以上帳號２５２個

，１萬粉以上帳號４９４１個。黑灰產矩陣帳號主要操作方式是前期養號，後期轉售帳號，「換

頭」變現。例如，批量發布同質化且低質的遊戲或影視綜藝二創視頻，把矩陣帳號養到高粉，隨

後高價售賣高粉帳號，或者刪除或隱藏養號內容，「換頭」發布水下軟廣等違規營銷內容來變現

。個人帳號如採取類似手段養號，也會從嚴處置。（ｓｌ）

