《行業數據》飛豬：今年國內租車訂單量增八成，海外租車增逾７倍

《經濟通通訊社２０日專訊》阿里巴巴（０９９８８）旗下旅遊服務平台飛豬發布《

２０２４租車自駕遊報告》顯示，２０２４年國內租車訂單量同比去年增長約８０％，人均租車

消費同比提升約３０％。國慶假期創下年內租車預訂量峰值，五一假期、暑期、春節假期等也是

年內租車熱門時段。《報告》還顯示，２０２４年海外租車訂單量同比增長超７倍。



《報告》又顯示，２０２４年，９０後和００後租車自駕遊訂單佔比近六成，其中００後訂

單佔比較去年提升了２個百分點。值得一提的是，作為自駕遊的二年級「萌新選手」，０５後租

車訂單量同比激增近５倍。



年輕化的人群結構正在影響租車消費習慣。《報告》顯示，年輕人偏愛快速決策、說走就走

的旅行，２０２４年國內租車預訂的平均提前天數較去年縮短０﹒７天，海外租車預訂的平均提

前天數較去年縮短３﹒６天。



此外，租車自駕遊的半徑持續擴大，長線自駕遊越發受到青睞。飛豬數據顯示，成都、三亞

、海口、烏魯木齊、昆明、重慶、北京、杭州、廣州、西安等是２０２４年租車自駕遊熱門目的

地，喀什、伊犁、泉州、天津、呼和浩特等目的地增速較快。



海外自駕遊方面，美國、泰國、澳洲、新西蘭、馬來西亞、阿聯酋、意大利、德國、土耳其

和加拿大是２０２４年海外租車熱門目的地，法國、挪威、德國、瑞士、冰島等目的地增速較快

。（ｓｌ）

