【ＦＯＣＵＳ】華府停擺鬧劇又起，馬斯克功力再進化

【ＦＯＣＵＳ】「接近權力讓一些人錯以為他們擁有權力」，無論經典美劇「紙牌屋

（Ｈｏｕｓｅ ｏｆ Ｃａｒｄｓ）」的台詞是否適用馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ），這位全

球首富繼榮膺美國大選「造王者」之後，再強勢扼殺國會山支出法案，更將翻雲覆雨手伸向英國

政壇。



＊侵侵背書精簡版法案遭否決＊



不怕政府停擺，惟恐大權旁落。隨著國會臨時支出法案將於周五（２０日，當地時間下同）

午夜到期，以及暫停３１﹒４萬億美元債務上限將於下月１日截止，權力交接在即的驢象兩黨，

乃至共和黨內部ＭＡＧＡ派和保守派之間，鬥法第一回合最終以兩敗俱傷收場。



最新進展是，獲特朗普背書的「支出法案２﹒０」，周四（１９日）晚在眾議院以２３５對

１７４票遭否決，該法案由１５４７頁的「支出法案１﹒０」精簡至１１６頁而來，保留將政府

資助延長３個月、１１００億美元救災援助的條款，惟新增「提議將債務上限延長至２０２７年

１月」遭共和黨內財政保守派反對，而取消議員加薪、對流行病撥款等亦開罪民主黨。



此意味著，倘若國會未能趕在當地時間周五午夜（香港周六下午１時）前通過新的支出法案

，並交由拜登簽署，恐意味數十萬聯邦僱員需暫時休假或無薪工作。而上一次政府停擺正正發生

在特朗普第一任期，歷時３４天。



＊「麥克風」影響力發酵加速＊



潛在的政府停擺乃至債務違約鬧劇再上演，跟過往兩黨極限施壓、互相指責、最終達成一致

的傳統戲碼不同，今次馬斯克展現出對政府運作的極大影響力，令人側目。早在周三（１８日）

凌晨，他即以頻繁的Ｘ貼文轟炸，呼籲選民致電民選代表，以及威脅議員連任無望等來敦促「

ＫＩＬＬ ＢＩＬＬ」，最終令這一獲國會兩黨領袖認可的臨時撥款法案在當天傍晚遭否決。



盡管馬斯克對被稱為「影子總統」不以為然，而是以發表公眾對政府不滿的「麥克風」自居

，但今次事件續寫了Ｘ平台以及馬斯克本人，輕而易舉傳播憤怒和具誤導訊息的劇本，並將巨大

影響力的發酵時間從總統選舉時的數個月，濃縮至最新的幾小時。



＊會極右法拉奇劍指英國大選＊



除了攪動華盛頓風雲，馬斯克本周與極右的英國改革黨（Ｒｅｆｏｒｍ ＵＫ）黨魁法拉奇

會面，有意捐款助其在下一屆英國大選擊敗工黨和保守黨。在今年７月的下議院選舉中，改革黨

雖僅贏得５席，但得票率已較上屆選舉的僅２％飆升至１４﹒３％，潛力不容小覷。



亦正因為此，難怪蘇格蘭前首席部長Ｈｕｍｚａ Ｙｏｕｓａｆ在馬斯克８月發帖暗示英國

內戰不可避免後，將其形容為「地球上最危險的人之一」。



精通火箭的馬斯克對權力中心展現無與倫比的熱情，當科學與政治交織，不對任何人負責的

「言論自由」是福、是禍？極端民粹化在特朗普正式上任後勢更無底限、無止境。

