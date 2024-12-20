【大國博弈】旅美導演被控影響加州選舉，北京：從不干涉別國內政

《經濟通通訊社２０日專訊》據《美國之音》報道，美國司法部當地時間１９日宣布，已針

對加州居民孫耀寧（Ｙａｏｎｉｎｇ Ｍｉｋｅ Ｓｕｎ）提出刑事訴訟。６４歲的孫耀寧在當

天被捕並首次出庭。他被控在擔任一名政治候選人的競選經理期間充當中國的代理人，而該名候

選人當選為加州某城市的市議員。



在北京，外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應事件時表示不了解具體情況，但強調中

國從不干涉別國的內政，「到底是誰在肆意的干涉他國的內政，國際社會看得很清楚」。



公開資料顯示，孫耀寧為旅美華裔藝術家、文化工作者、導演等，長年從事與中國的文化藝

術交流，導演過在美華人春節晚會，並參加過在美僑界慶祝中共建黨和建政的周年紀念活動。



美國司法部的訴狀指，孫耀寧是南加州一位政治人物的競選經理和親信，該政治人物在

２０２２年競選地方公職。有美媒指出，雖然司法部並未明言該政治人物的名字，不過南加州

Ａｒｃａｄｉａ市網站當年的競選聲明文件顯示，孫耀寧是該市議會候選人Ｅｉｌｅｅｎ

Ｗａｎｇ的競選財務主任。



訴狀指出，競選期間，孫耀寧與一名叫「陳軍」（Ｃｈｅｎ Ｊｕｎ）的男子討論如何幫助

該政治人物當選；陳軍則與中國政府官員討論了中國如何能夠「影響」美國的地方政治人物。

２０２２年１１月，該政治人物當選後，陳軍指示孫耀寧就選舉準備一份報告，該份報告最後交

給了中國政府官員，而對方給予了積極的回應並表達了謝意。孫耀寧還與該政治人物在２０２３

年８月到訪中國。



陳軍已於上月因賄賂和非法充當中國政府代理人而被判處監禁２０個月。（ｓｌ）（ｚｚ）

