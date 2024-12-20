《經濟時評》連平：第四季經濟增速料加快，或實現全年５％目標

《經濟通通訊社２０日專訊》在《華爾街見聞》和中歐國際工商學院聯合主辦的「

Ａｌｐｈａ峰會」上，廣開首席產業研究院院長兼首席經濟學家連平預測，今年中國仍有可能實

現５％的增長目標。



連平表示，從前三季度的數據來看，經濟增長呈現下降趨勢：一季度為５﹒２％－５﹒３％

，二季度為４﹒７％，三季度為４﹒６％；四季度可能會出現較大幅度的反彈，因為一系列政策

已經帶來了積極的變化。



連平預測，四季度的增速有可能達到５％以上（５﹒１％－５﹒２％）。從全年來看，實現

５％的增長目標，或者接近５％（４﹒８％或４﹒９％），仍然是有可能的。



＊明年超長期特別國債規模或更大，用於刺激消費＊



連平又預計，２０２５年發行的超長期特別國債規模可能會更大，這些資金將用於推動消費

增長，包括「以舊換新」政策，覆蓋汽車和耐用消費品等領域。



連平稱，當前的以舊換新政策在實施過程中存在一些問題，導致一些商家從中獲利，而普通

消費者並未獲得太多實惠。因此，政策的具體執行措施需要改進。到２０２５年，如果超長期特

別國債達到２萬億元，其中更多的部分將用於刺激消費增長，因為消費對ＧＤＰ增長的影響越來

越大，需要更多的刺激。



２０２４年，超長期特別國債累計發行１萬億元。中央財辦有關負責人近日曾表示，明年將

進一步擴大超長期特別國債發行規模，加大「兩新」「兩重」政策支持力度。（ｓｌ）

