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AH股新聞

20/12/2024 15:54

《以舊換新》商務部：正加緊研究制定明年「兩新」相關政策

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《證券時報》報道，商務部消費促進司司長李剛今日（２０
日）表示，當前商務部正在與有關方面一道，抓緊研究制定明年有關「大規模設備更新和消費品
以舊換新」的相關政策。
　
＊１１月汽車類商品零售加速，帶動社零增速轉升＊
　
　　李剛指出，受「以舊換新」政策帶動，汽車、家電、家裝等產品銷售火熱，促進消費持續回
暖，國內需求不斷擴大。從對消費市場的帶動效果看，１１月汽車類商品零售額同比增長
６﹒６％，帶動社會商品零售總額增速加快０﹒５個百分點，對社零增速的貢獻由拖累轉為拉升

　
＊１１月國內乘用車零售逾２４２萬輛，創今年新高＊
　
　　另外，據《日月譚天》微博，商務部數據顯示，截至１２月１９日２４時，全國汽車報廢更
新近２７０萬輛，汽車置換更新超過３１０萬輛。１１月，國內乘用車零售２４２﹒３萬輛，同
比增長１６﹒５％，環比增長７﹒１％，當月乘用車零售量創今年新高。１１月，國內新能源乘
用車零售１２６﹒８萬輛，同比增長５０﹒５％，增速連續三個月保持在５０％以上。
　
　　數據並顯示，１１月，汽車類商品零售額同比增長６﹒６％，帶動社會消費品零售總額增速
加快０﹒５個百分點。１１月，全國汽車生產完成３４３﹒７萬輛，同比增長１１﹒１％，環比
增長１４﹒７％，月度產量創歷史新高。汽車製造業增加值同比增長１２％，增速較１０月加快
５﹒８個百分點。１１月，全國二手車交易量１７８﹒６萬輛，同比增長８﹒１％。（ｓｌ）

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