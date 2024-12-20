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20/12/2024 15:26

《中國要聞》浙江：對擬罰逾５萬元涉企行政案件，須評估經濟影響

　　《經濟通通訊社２０日專訊》浙江省公安廳日前印發的《關於對涉企行政案件實行經濟影響
評估和「三書同達」工作規定（試行）》今（２０日）起施行。《規定》提出，要通過對涉企行
政案件實行經濟影響評估等工作，降低行政案件對企業生產經營的影響，維護涉案企業的合法權
益。評估將重點圍繞七個方面：是否會給企業正常生產經營造成嚴重後果、是否會影響企業發展
或波及社會經濟穩定、是否影響技術進步和產業升級等。
　
　　《規定》明確了經濟影響評估範圍。涉企行政案件具有下列情形之一的，進行經濟影響評估
：對涉案企業擬作出行政罰款或沒收違法所得、沒收非法財物決定，數額在５萬元（人民幣．下
同）以上；對企業擬作出暫扣許可證件、降低資質等級、吊銷許可證件、限制開展生產經營活動
、責令停產停業、責令關閉、限制從業，以及其他較重的行政處罰；對企業負責人作出行政拘留
決定；對企業擬採取查封場所、設施或財物，扣押扣留財物５萬元以上，凍結存款、匯款，封存
文件資料等行政強制措施；拍賣或依法處理查封、扣押的場所、設施、財物，採取劃撥存款、匯
款等方式實施行政強制執行；其他可能產生較大經濟風險的情形。
　
　　不過，涉及國家安全、公共安全、食品藥品安全、知識產權、安全生產、生態環境以及關係
人身健康和生命財產安全等領域的案件等，不納入經濟影響評估範圍。
　
　　《規定》同時明確「三書同達」具體要求，規定辦案單位對企業及其負責人作出行政處罰決
定時，同步送達《行政指導建議書》《行政處罰信息信用修復告知書》與《行政處罰決定書》，
幫助企業以較低成本消除違法狀態，避免「罰後不管」、「盲目整改」。（ｓｌ）

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