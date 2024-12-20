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AH股新聞

20/12/2024 14:48

《中國要聞》北京市長視頻會見阿斯利康ＣＥＯ，盼其擴大在京投資

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《北京日報》報道，北京市長殷勇昨日下午與阿斯利康全球
首席執行官蘇博科（Ｐａｓｃａｌ　Ｓｏｒｉｏｔ）舉行視頻會談。殷勇表示，北京擁有豐富的
醫學科教和臨床資源，醫療健康市場需求旺盛，醫藥產業蓬勃發展，近年更已形成南北協同的醫
藥健康產業發展空間格局。希望阿斯利康充分用好北京醫藥基礎研究和產業發展優勢，擴大在京
研發和產業布局，加強與本地高校、科研機構和企業等創新主體的研發合作，促進更多科技成果
在京落地轉化，實現更高水平的互利共贏。北京市將繼續完善「服務包」、「服務管家」制度，
全力為企業在京發展做好服務。
　
　　蘇博科表示，對中國經濟發展前景充滿信心，願深耕北京市場，加大在京研發和生產投入，
深化與在京機構合作，助力北京打造醫藥健康產業生態圈。
　
　　《彭博》形容，北京市市長呼籲阿斯利康擴大在中國首都的研發投資，這表明針對該公司部
分在華員工的調查沒有影響與這家英國製藥商的商業關係。
　
　　據外媒此前報道，阿斯利康全球總部１１月初在一場投資者交流會上透露中國區總裁王磊被
拘留的消息，同時２名現任高管和２名前任高管也在內地接受調查，原因是從香港非法進口和銷
售藥物到內地。阿斯利康隨後於１２月初宣布任命Ｉｓｋｒａ　Ｒｅｉｃ為全球執行副總裁、國
際業務負責人，全面負責包括中國、亞洲和歐亞市場、中東和非洲、拉丁美洲、澳洲和新西蘭在
內的地區整體戰略。（ｓｌ）

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