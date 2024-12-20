【大國博弈】謝鋒籲不懼寒蟬效應，為中美關係注入更多確定性

《經濟通通訊社２０日專訊》第十五輪中美工商領袖和前高官對話圓桌會議１７日在華盛頓

舉行，中國駐美國大使謝鋒應邀在會議上發表主旨講話。謝鋒指出，面對不確定性，中美關係存

在三大確定因素：一是歷史經驗和教訓，二是互利共贏的本質，三是中國的戰略意圖和對美政策

。謝鋒並呼籲美工商和戰略界不懼「寒蟬效應」，不被帶偏節奏，從一點一滴的具體事情做起，

為中美關係發展注入更多確定性。



＊謝鋒：中美應互補優勢，做大合作蛋糕＊



謝鋒強調，歷史反覆證明，中美合作能夠辦大事，中美衝突將是大災難。如果兩國做夥伴、

做朋友，求同存異、彼此成就，中美關係就能夠得到長足發展。如果把對方當對手、當敵人，惡

性競爭、互相傷害，中美關係就會遭遇波折甚至倒退。中美利益早已深度交融，兩國貿易不僅豐

富了美消費者選擇，還降低了生活成本；中國投資不僅拉動美就業，還助力當地經濟發展。雙方

應發揮互補優勢做大合作蛋糕，讓各自的成功成為彼此的機遇而非挑戰，讓雙方的發展成為彼此

的助力而非阻力。



謝鋒又指，中國始終集中精力做好自己的事情，讓中國人民過上更好生活，為世界可持續發

展作出更大貢獻；始終保持對美政策的穩定性和連續性，致力於中美關係穩定、健康、可持續發

展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自

身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。



＊謝鋒：「新冷戰」打不得也打不贏＊



謝鋒呼籲美國工商和戰略界，要讓樹立對彼此正確認知成為中美雙方的集體意識。讓兩國社

會堅信，「修昔底德陷阱」不是歷史宿命，「新冷戰」打不得也打不贏。要讓加強對話溝通和交

流交往成為中美雙方的共同選擇。既不要作壁上觀、等待觀望，也不要因為一些所謂「政治正確

」而猶豫退縮。要讓妥善管控分歧成為中美雙方的共同主張，要讓拓展互利合作成為中美雙方的

主流追求。關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家，合作才是中美最好

的、唯一的選擇。（ｓｌ）

