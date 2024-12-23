《駐京專電》反不正當競爭法迎修訂，完善網絡不正當競爭監管制度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》反不正當競爭法修訂草案２１日提請十四

屆全國人大常委會第十三次會議審議。修訂草案統籌活力和秩序、效率和公平，推動有效市場和

有為政府更好結合，合理明確經營者義務，為各類經營者公平參與市場競爭創造良好制度環境。

在完善不正當競爭行為相關規定方面，修訂草案強化商業賄賂治理，堅持「行賄受賄一起查」，

在現行禁止實施賄賂規定的基礎上，增加單位和個人不得在交易活動中收受賄賂的規定。



現行反不正當競爭法於１９９３年公布施行，並於２０１７年、２０１９年兩次修改，隨著

經濟快速發展，法律在實施中也面臨一些新問題，迫切需要進行有針對性的修改完善。



＊不得利用算法等實施惡意交易等不正當競爭行為＊



修訂草案完善網絡不正當競爭監管制度，明確經營者不得利用數據和算法、技術、平台規則

等，實施惡意交易等不正當競爭行為；同時，還完善了虛假宣傳、不正當有獎銷售、商業詆毀、

濫用優勢地位損害中小企業合法權益等行為相關規定。



在完善反不正當競爭監管和處罰規定方面，修訂草案按照行政處罰法規定的過罰相當、處罰

與教育相結合原則，豐富監管措施，科學調整處罰額度。經營者涉嫌違反本法規定的，監督檢查

部門可以對其法定代表人或者負責人進行約談，要求其採取措施及時整改。加大對不正當競爭行

為的處罰力度，增加對實施商業賄賂的經營者的法定代表人、主要負責人和直接責任人員等「處

罰到人」規定，補充對在交易活動中收受賄賂的單位和個人有關罰則。

