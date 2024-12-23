《駐京專電》中證監：金通靈、美尚生態虛假陳述行為已行政處罰

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中證監有關部門負責人表示，金通靈、美

尚生態的虛假陳述等證券違法行為，嚴重擾亂證券市場秩序，損害廣大投資者合法權益，中證監

已依法進行了行政處罰。中證監將支持更多投資者拿起包括民事訴訟等在內的法律武器，追究違

法違規者的民事損害賠償責任。



針對南京中院、深圳中院分別就金通靈、美尚生態證券虛假陳述責任糾紛案件適用普通代表

人訴訟程序審理一事，投資者服務中心２０日表示，密切關注美尚生態案、金通靈案訴訟進展，

將依法分別接受５０名以上投資者特別授權，申請參加訴訟並轉換為特別代表人訴訟程序。



１２月１６日，美尚生態、廣發證券、東興證券分別公告收到深圳中院民事裁定書，深圳中

院就１２名投資者共同起訴王迎燕、徐晶、美尚生態、廣發證券、東興證券、天衡會計師事務所

（特殊普通合夥）、中天運會計師事務所（特殊普通合夥）、上海市錦天城律師事務所、北京金

誠同達律師事務所、錢仁勇、吳運娣、季斌、周芳蓉、惠峰、龍俊、石成華、江仁利、陳曉龍、

俞嘯軍、許中華證券虛假陳述責任糾紛一案適用普通代表人訴訟程序，並確定權利人範圍。



同日，金通靈、華西證券、光大證券、國海證券分別公告收到南京中院民事裁定書，南京中

院就１０名投資者共同起訴金通靈、季偉、袁學禮、許坤明、冒鑫鵬、張建華、朱軍、申志剛、

馮霞、陳樹軍、大華會計師事務所（特殊普通合夥）、范榮、胡志剛、華西證券、劉靜芳、張然

、鄭義、陳慶齡、光大證券、周平、王世偉、國海證券、林舉、唐彬證券虛假陳述責任糾紛一案

適用普通代表人訴訟程序，並確定權利人範圍。



投資者服務中心表示，將密切關注兩案訴訟進展。如深圳中院、南京中院後續發布普通代表

人訴訟權利登記公告，擬依據《證券法》、最高人民法院《關於證券糾紛代表人訴訟若干問題的

規定》等相關規定，接受５０名以上（含５０名）投資者特別授權後，申請轉換為特別代表人訴

訟。



中證監有關部門負責人表示，證監會支持依法推進這兩起案件的特別代表人訴訟工作。證監

會深入貫徹黨中央、國務院決策部署，堅持監管「長牙帶刺」、有稜有角，突出懲、防、治並舉

，將持續會同有關方面加大對證券違法犯罪行為的全方位立體化追責力度，支持更多投資者拿起

包括民事訴訟等在內的法律武器，追究違法違規者的民事損害賠償責任，支持投資者服務中心依

法行使代表投資者實施特別代表人訴訟的法律職能，更好為投資者服務；支持配合人民法院依法

受理、審理更多證券糾紛特別代表人訴訟，更好維護投資者特別是廣大中小投資者合法權益，維

護良好市場生態。

