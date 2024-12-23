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AH股新聞

23/12/2024 09:55

《駐京專電》審計署整改工作報告：整改５３８０億問責２８００人

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》審計署發表國務院關於２０２３年度中央
預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告（審計工作報告），有關地方、部門和單
位共整改問題金額逾５３８０億元（人民幣．下同），制定完善規章制度約１３００項，追責問
責２８００多人。
　
　　截至２０２４年９月底，報告要求立行立改的１７８６個問題，其中１６９１個完成整改，
整改率達到９４％，按年增２個百分點，要求分階段整改８１７個問題，５１３個已完成整改，
整改率達到６２％。
　
　　審計署政策研究室副主任林海指，按照立行立改、分階段整改、持續整改三種類型，審計署
共向１２２個地方、部門和單位印發整改通知和問題清單，提出整改要求。總體來看，重大問題
整改進展順利，解決了一些不利於高質量發展和經濟社會穩定的體制機制問題。
　
　　從整改情況看，要求立行立改問題還有部分尚未整改到位，當前還存在少數虛假整改、敷衍
整改、違規整改等問題。主要原因有包括一是審計整改「兩個責任」仍未全面落實到位；二是近
年來審計查出問題的綜合性、複雜性交織，相應整改難度加大；三是貫通協同還有短板弱項。跨
地區、跨部門、跨層級整改協同不足。對這些問題，有關地方、部門和單位已對後續整改作出安
排，將進一步壓實整改責任，對重要問題一盯到底；用好問責利器，堅決懲處虛假整改、敷衍整
改等問題；做好舉一反三，及時完善制度、堵塞漏洞、加強監管。下一步，審計署將持續加強跟
蹤督促檢查，推動整改合規到位、扎實有效。

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