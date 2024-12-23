《Ａ股焦點》海爾生物擬「蛇吞象」合併血液製品龍頭上海萊士

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》Ａ股上市公司海爾生物

（滬：６８８１３９）昨日發布公告稱，擬「蛇吞象」合併血液製品龍頭上海萊士

（深：００２２５２）。海爾生物目前總市值約１１２億元（人民幣．下同），而上海萊士的總

市值則有４７９億元，是海爾生物的約４倍。



公告指，與上海萊士正在籌劃由海爾生物通過向上海萊士全體股東發行Ａ股股票的方式換股

吸收合併上海萊士並發行Ａ股股票募集配套資金。公司股票自今日開市起停牌，預計停牌時間不

超過１０個交易日。同日，上海萊士也發布相關公告，公司股票同樣自今日開市起停牌。



海爾生物是海爾集團在生物醫療領域的布局，目前已形成生命科學和醫療創新兩大板塊，提

供以智慧實驗室、數字醫院、智慧公共衛生、智慧用血等為代表的數字場景綜合解決方案。

海爾生物擬吸並上海萊士並非突兀，也是有章可循。去年１２月底，海爾集團通過收購成為上海

萊士實際控制人，持股２６﹒５８％。



上海萊士被稱為「血王」，主營業務為生產和銷售血液製品，主要產品為人血白蛋白、靜注

人免疫球蛋白、特異性免疫球蛋白、凝血因子類產品等，是目前中國最大的血液製品生產企業之

一。公司２０２１年－２０２３年營收分別為４２﹒８８億元、６５﹒６７億元、７９﹒６４億

元，同期歸母淨利潤分別為１２﹒９５億元、１８﹒８０億元、１７﹒７９億元。公司今年前三

季度營業收入６３﹒１４億元，同比增長６﹒３９％；歸母淨利潤１８﹒３８億元，同比增長

２﹒８１％。

