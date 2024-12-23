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AH股新聞

23/12/2024 10:09

《中國監管》金監總局：延長保險公司「償二代」二期過渡期一年

　　《經濟通通訊社２３日專訊》原定於２０２４年底結束的「償二代」二期規則過渡期將再延
長一年。國家金融監督管理總局２０日發布通知，明確保險公司償付能力監管規則（ＩＩ）（業
內也稱之為「償二代」二期規則）過渡期延長至２０２５年底。
　
　　談及延長過渡期的原因，金融監管總局有關負責人表示，過渡期政策對保險公司逐步適應新
規則、推動規則ＩＩ的平穩切換發揮了積極作用。考慮到保險業償付能力監管規則切換至規則
ＩＩ的影響尚未完全消化，為維護保險業穩健運行，經審慎研究決定，延長實施過渡期至
２０２５年底。
　
　　業內人士指，上述《通知》的發布就像一場及時雨，讓一些險企「暫時鬆了口氣」，並將給
行業更多時間適應監管新規則。不過，整體來看，險企明年仍面臨較大的償付能力達標壓力，還
需從多方面著手進行提升。
　
　　所謂「償二代」，是指中國第二代償付能力監管制度體系。自２０２２年「償二代」二期規
則落地後，由於保險公司需要採用更加嚴格的資本認定標準和風險計量因子，因此不少保險公司
尤其是壽險機構的償付能力充足率出現了較大下滑。為實現新舊規則的平穩過渡、監管曾給予部
分保險公司最長不超過三年的過渡期政策。
　
　　雖然在這一期間，不少保險公司通過增資、發債補充資本以提升償付能力，監管部門也適當
放寬了部分核心規則，但仍有不少險企處於較大壓力之下。（ｌｃ）

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