《汽車新勢力》哪吒汽車創始人方運舟被凍結１９８６萬股權

《經濟通通訊社２３日專訊》天眼查法律訴訟信息顯示，哪吒汽車創始人、董事長兼ＣＥＯ

方運舟新增一則股權凍結信息，股權被執行的企業為哪吒汽車所屬公司合眾新能源汽車，凍結股

權數額１９８６萬元（人民幣．下同），凍結期限自２０２４年１２月１８日至２０２７年１２

月１７日，執行法院為桐鄉市人民法院。



合眾新能源汽車成立於２０１４年１０月，法定代表人、董事長為方運舟，註冊資本約

２８﹒３７億。哪吒汽車是合眾新能源汽車旗下的品牌。



１２月６日，哪吒汽車宣布張勇不再擔任ＣＥＯ一職，創始人、董事長方運舟兼任ＣＥＯ。

方運舟同日發全員信坦誠困難，表示自己負有第一責任，將實施改革。同時，方運舟宣布哪吒汽

車將實施六大改革舉措，將在全力以赴實現ＩＰＯ的同時，未來２－３年內能實現銷量一半在國

內、一半在國外，２０２５年整體毛利率轉正，２０２６年公司整體盈利。



今年６月，哪吒汽車母公司合眾新能源向港交所遞交ＩＰＯ申請。招股書顯示，２０２３年

哪吒汽車營收１３５﹒５５億元，淨虧損６８﹒６７億元。（ｌｃ）

