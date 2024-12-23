《神州頭條》財經報章頭版摘要：回購增持貸款，「貸動」５１８億

《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《中國共產黨歷史》第三卷上冊出版發行

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經黨中央批准，中央黨史和文獻研究院編寫的《中國共產黨歷史》第三卷上冊，由中共黨史出版

社正式出版，即日起在全國發行。



深化投融資綜合改革，凝心聚力穩住股市

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中央經濟工作會議強調「穩住樓市股市」，要求「深化資本市場投融資綜合改革，打通中長期資

金入市卡點堵點」。投資功能和融資功能是資本市場功能的一體兩面，深化資本市場投融資綜合

改革，既切中當前妨礙資本市場穩定發展的核心痛點，也是下一步推進系統性改革、破解深層次

矛盾、穩住股市的重要發力點。



綜合施策打好「組合拳」，推動經濟持續回升向好

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多位專家在１２月２１日舉行的中國財富管理５０人論壇２０２４年會上表示，大力提振消費是

推動明年經濟持續回升向好的關鍵所在。同時，要更好發揮金融支持經濟高質量發展的作用。在

「穩住股市」方面，專家認為，提高直接融資比重是增強資本市場內在穩定性的重要前提，應著

力加強多層次資本市場投融資功能。





《上海證券報》



《中國共產黨歷史》第三卷上冊出版發行

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經黨中央批准，中央黨史和文獻研究院編寫的《中國共產黨歷史》第三卷上冊，由中共黨史出版

社正式出版，即日起在全國發行。



地方謀劃２０２５年經濟主打「三張牌」

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地方正積極謀劃２０２５年經濟工作。記者梳理發現，著力擴大內需，「兩新」「兩重」是地方

經濟主要抓手之一。謀篇布局未來產能，加大科技創新投入，推動關鍵核心技術突破，促進產業

升級和轉型升級；推動重大改革落地見效，深化經濟體制改革，優化營商環境，激發市場活力和

社會創造力，則是地方２０２５年經濟工作的另外兩個主要抓手。



公募年底競速發行

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臨近年底，基金公司正加快新基金發行速度。統計數據顯示，１２月以來，新基金發行規模已突

破千億元（人民幣．下同），這也助推年內新基金發行規模逼近１﹒１萬億元。值得注意的是，

近期爆款基金頻現，有１３隻新發基金募集規模超過５０億元。





《證券時報》



回購增持貸款呈現加速度，「貸動」資金５１８億

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自回購增持再貸款專項工具實施以來，回購增持貸款規模增長迅速，已有逾２００家Ａ股公司嘗

試這一新工具。權威統計顯示，今年前９個月，全市場披露回購增持計畫金額上限合計為

２０３９億元，已創歷史新高。



外資參與度大幅提升，熊貓債點心債齊放量

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受益於人民幣債券牛市，以及流動性充裕帶動融資成本不斷走低，今年外資無論是在境內發行人

民幣債券，還是在境外發行人民幣債券都迎來大爆發，而這一行情有望在明年延續。



發券定向支持人工智能，深圳打造先鋒城市有新意

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今年以來，多地出台了支持人工智能發展政策措施。近日，《深圳市打造人工智能先鋒城市的若

干措施》引發各方關注，《措施》從獎勵金額到獎勵形式，都頗有新意。（ｌｃ）

