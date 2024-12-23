《神州經脈》遊戲防沉迷現漏洞，美擬制裁違規向華為供芯企業

《神州經脈》滬綜指今早（２３日）輕微低開後上衝，最高見３３８４點，惟午後升幅逐漸

收窄，最後全日倒跌０﹒５％，指數震幅逾１％，連跌三個交易日，收報３３５１﹒２６點；深

成指收跌１﹒０３％，創業板指軟０﹒９８％。兩市全天成交１﹒５３萬億元（人民幣．下同）

，較上個交易日微升１５７億元或１％。盤面上，銀行股全日走強撐市，板塊升超２％。中、農

、工、建四大行盤中均創歷史新高。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２９８８，較上個交易日４時３０分收盤

價跌３點子，全日在７﹒２９００至７﹒２９９６之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１８７０，較上個交易日升３１點子，兩連升，為１２月１２日以來逾一周新高。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國對中國科技制裁持續升級，外電消息，美國拜登政府計劃把中企算能科技列入黑名單

，因其違規將台積電芯片提供給華為使用。報道指算能科技向台積電訂購的一款芯片，與此前在

華為昇騰９１０Ｂ中發現的芯片一樣。華府正進行制裁程序，而台積電早前已暫停向算能科技交

付產品。



２﹒ 據外媒報道，來自瑞典、德國、芬蘭及丹麥的調查人員已於１９日登上「伊鵬３號」，調

查懷疑故意切斷波羅的海兩條海底光纜事件。不過，瑞典當局稱，中國允許來自瑞典、德國、芬

蘭及丹麥的代表以觀察員身分登船，但拒絕瑞典一名檢察官登船，檢察官未能在瑞典刑事調查的

框架內檢查該船並查問船員。對此，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會回應稱，中方已經

邀請歐洲四國共同參與完成了聯合事實性調查，並向他們提供了資料和信息。「伊鵬３號」為配

合調查已經停航較長時間，為了保障船員身心健康決定復航。



３﹒ 央視《焦點訪談》欄目昨晚曝光網絡遊戲防沉迷系統存在漏洞，未成年人仍能通過租號等

方式不限時玩遊戲。央視記者在一個租號網站發現，租用１小時只需４元，未成年人輕易就可獲

得遊戲帳號和密碼進入遊戲，整個過程都不需要核實驗證玩家是否未成年人。一些商家甚至向未

成年人賣遊戲帳號，明言「幫買家將遊戲帳號實名認證為成人帳號，且完成部分平台要求的首次

登錄人臉識別」。此外，還有遊戲代練公司安排未成年人接單，讓未成年人借此繞開防沉迷系統

，既過癮還能賺錢。



４﹒ 據《２１世紀經濟報道》引述業內消息報道，近期人行針對債券市場違法違規行為重拳出

擊，目前第一批處罰名單已經基本確定，預計很快向社會公布。報道指，第一批處罰名單至少有

３家機構上榜，包括一家中西部的農商行、一家貨幣經紀公司、一家東部沿海的期貨公司，單家

罰款金額都在１０００萬元以上，被處罰的原因主要是擾亂市場價格、利益輸送、出借帳戶、規

避監管、內控缺失等。



５﹒ 上海南京路商圈今年再次用千萬促銷優惠券撬動迎新消費，發放總計２１００萬元促銷優

惠券。１２月２５日開始，消費者可分三次團購南京路促銷優惠券，最多可以５００元團購

１０００元。此外，上海住宿、餐飲、電影、體育消費券持續在發放中。上海發放消費券的背後

，是持續下跌的消費數據。上海市統計局最新數據顯示，上海１１月實現社會消費品零售總額同

比下降１３﹒５％；１－１１月社會消費品零售總額同比下降３﹒１％。



６﹒ 工信部公布，今年首１１個月內地電訊業務收入為１﹒５９萬億元，按年增長２﹒６％。

移動電話通話時長合計１﹒９５萬億分鐘，按年減４﹒９％，移動短訊業務量１﹒８萬億條，漲

５﹒２％。截至今年１１月底，內地移動電話用戶數量達１７﹒９億，按年增２﹒７％，較去年

底淨增４６８２萬，期內５Ｇ用戶數突破１０億戶，至１０﹒０２億，按年漲２７﹒３％，較去

年底淨增１﹒８億。佔移動電話用戶比重５５﹒９８％，較去年底提高９﹒４個百分點。



７﹒ 深圳市住房和建設局官網發布關於印發《深圳市安居型商品房產權管理有關事項處理辦法

》的通知，明確指出符合相關條件的購房人簽訂安居型商品房買賣合同滿１０年後，可按照有關

政策規定補繳價款，申請取得完全產權。《處理辦法》共１２條規定，明確了要取得安居型商品

房的完全產權所需的辦理條件、辦理流程，以及涉及繼承、結婚、離婚等情況需要變更權利人的

相關內容。該政策將於２０２５年１月２日起正式實施。



８﹒ 廣州市統計局公布，１－１１月，全市規模以上工業增加值同比下降３﹒１％。支柱產業

中，汽車製造業增加值同比下降１９％；受以舊換新政策推動，家用電力器具製造業增加值增長

１３﹒７％。１－１１月，全市社會消費品零售總額突破萬億，達１０２２２﹒３２億元，同比

增長０﹒３％。１－１１月，全市完成商品進出口總值超萬億元，為１００７４﹒９億元，同比

增長２﹒４％，增速比１－１０月提升１個百分點，其中出口同比增６﹒８％，增速連續７個月

提升，進口同比跌４﹒１％。（ｓｌ）

