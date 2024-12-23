《鍾之日記》內銀股強彈，助恒指企穩

《鍾之日記》１２月２３日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美股上周五（２０日）三指數齊收高，帶動港股今早高開逾百點，惟早段走勢反覆，升幅一

度收窄至只有二十多點。內銀造好，恒指午後走勢持續向上，最高升至１９９３７，兩萬點見阻

力。恒生指數全日收報１９８８３，升１６２點或０﹒８％，主板成交逾１２７３億元。



＊滬綜指跌０﹒５％三連挫，芯片股衝高回落＊



滬綜指今早輕微低開後上衝，最高見３３８４點，惟午後升幅逐漸收窄，最後全日倒跌

０﹒５％，指數震幅逾１％，連跌三個交易日，收報３３５１﹒２６點；深成指收跌１﹒０３％

，創業板指軟０﹒９８％。兩市全天成交１﹒５３萬億元人民幣，較上個交易日微升１％。銀行

股全日走強撐市，板塊升超２％。中、農、工、建四大行Ａ股盤中均創歷史新高。另外，央視界

面曝光未成年人透過租號等方式繞過限制玩遊戲，市場憂慮監管升級，網絡遊戲股重挫６﹒８％

。



＊高息內銀股獲追捧，工行股價破頂＊



年關臨近，高息內銀股獲追捧，內銀股幾乎全線造好。中信證券發布研報稱，１２月重要會

議結束後，市場對於政策的博弈告一段落，人民幣大類資產配置框架下思考，銀行股仍將是確定

性強的方向，年底和年初將步入保險開門紅增配季，股息高、波動低、經營穩的銀行品種預計仍

是險資增配方向。



摩根士丹利分析，在明年下半年房地產和工業周期見底確認前，像農業銀行（０１２８８）

和建設銀行（００９３９）提供約７厘高股息率的國有內銀Ｈ股將是安全的選擇，因為經濟下滑

令企業盈利表現不明朗，增長型股份表現有風險，而內地定期存款及債務的利息回報實在太低。

該行又指，郵儲銀行（０１６５８）提供了接近的股息率，同時具有更多的成本節約和資金成本

降低的增長潛力，因此仍然是摩根士丹利的首選。



另Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１２月１９日，２０２４年Ａ股上市公司涉及的分紅金額合計

２﹒３５萬億元人民幣，同比增１１﹒９％，創歷史新高。現金分紅總額方面，工商銀行

（０１３９８）以１０９２﹒０３億元人民幣位於首位。同時，全球銀行業最具影響力的媒體之

一－－英國《銀行家》雜誌公布２０２４「年度銀行」獎項評選結果，工商銀行獲評「中國年度

銀行」大獎，這是工行第１２次獲評該獎項。工行港股全日升４﹒９６％，收報５﹒０８元，創

歷史新高。其餘內銀股同樣表現標青，農行收漲２﹒９％，盤中創歷史新高，建行亦升２﹒９％

，中行（０３９８８）升２﹒６％，交行（０３３２８）升３％，郵儲行彈２﹒４％。



＊好淡摻雜，騰訊告跌＊



今日，騰訊（００７００）消息多，Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ數據顯示，騰訊《王者榮耀

》在２０２４年１１月繼續蟬聯全球手遊收入榜榜首。不過，內地官媒央視在《焦點訪談》欄目

昨晚曝光網絡遊戲防沉迷系統存在漏洞，未成年人仍能通過租號等方式不限時玩遊戲，且有黑灰

產業利用未成年人從事遊戲代練服務等。騰訊旗下的《王者榮耀》、網易（０９９９９）的《蛋

仔派對》和米哈游的《原神》在節目中被明顯畫面曝光存在未成年人租號買號、大額充值難退費

等情況。



好淡摻雜，加上國家稅務總局就互聯網平台企業涉稅信息報送出新規定，發布徵求意見稿自

１２月２０日至２０２５年１月１９日向社會公開徵求意見，其中規定，互聯網平台企業應當按

季度向主管稅務機關報送平台內經營者和從業人員的身份信息、收入信息以及其他納稅有關信息

。



騰訊今早開市小幅拉升後轉跌，收市跌超１％；網易仍保升幅近１％，心動公司

（０２４００）跌近５％，創夢天地（０１１１９）跌１﹒５％，中手游（００３０２）沒升跌

。平台經濟股方面，美團（０３６９０）跌近１﹒９％，阿里（０９９８８）升１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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