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AH股新聞

23/12/2024 17:03

《鍾之日記》內銀股強彈，助恒指企穩

　　《鍾之日記》１２月２３日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。
　
　　美股上周五（２０日）三指數齊收高，帶動港股今早高開逾百點，惟早段走勢反覆，升幅一
度收窄至只有二十多點。內銀造好，恒指午後走勢持續向上，最高升至１９９３７，兩萬點見阻
力。恒生指數全日收報１９８８３，升１６２點或０﹒８％，主板成交逾１２７３億元。
　
＊滬綜指跌０﹒５％三連挫，芯片股衝高回落＊
　
　　滬綜指今早輕微低開後上衝，最高見３３８４點，惟午後升幅逐漸收窄，最後全日倒跌
０﹒５％，指數震幅逾１％，連跌三個交易日，收報３３５１﹒２６點；深成指收跌１﹒０３％
，創業板指軟０﹒９８％。兩市全天成交１﹒５３萬億元人民幣，較上個交易日微升１％。銀行
股全日走強撐市，板塊升超２％。中、農、工、建四大行Ａ股盤中均創歷史新高。另外，央視界
面曝光未成年人透過租號等方式繞過限制玩遊戲，市場憂慮監管升級，網絡遊戲股重挫６﹒８％

　
＊高息內銀股獲追捧，工行股價破頂＊
　
　　年關臨近，高息內銀股獲追捧，內銀股幾乎全線造好。中信證券發布研報稱，１２月重要會
議結束後，市場對於政策的博弈告一段落，人民幣大類資產配置框架下思考，銀行股仍將是確定
性強的方向，年底和年初將步入保險開門紅增配季，股息高、波動低、經營穩的銀行品種預計仍
是險資增配方向。
　
　　摩根士丹利分析，在明年下半年房地產和工業周期見底確認前，像農業銀行（０１２８８）
和建設銀行（００９３９）提供約７厘高股息率的國有內銀Ｈ股將是安全的選擇，因為經濟下滑
令企業盈利表現不明朗，增長型股份表現有風險，而內地定期存款及債務的利息回報實在太低。
該行又指，郵儲銀行（０１６５８）提供了接近的股息率，同時具有更多的成本節約和資金成本
降低的增長潛力，因此仍然是摩根士丹利的首選。
　
　　另Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１２月１９日，２０２４年Ａ股上市公司涉及的分紅金額合計
２﹒３５萬億元人民幣，同比增１１﹒９％，創歷史新高。現金分紅總額方面，工商銀行
（０１３９８）以１０９２﹒０３億元人民幣位於首位。同時，全球銀行業最具影響力的媒體之
一－－英國《銀行家》雜誌公布２０２４「年度銀行」獎項評選結果，工商銀行獲評「中國年度
銀行」大獎，這是工行第１２次獲評該獎項。工行港股全日升４﹒９６％，收報５﹒０８元，創
歷史新高。其餘內銀股同樣表現標青，農行收漲２﹒９％，盤中創歷史新高，建行亦升２﹒９％
，中行（０３９８８）升２﹒６％，交行（０３３２８）升３％，郵儲行彈２﹒４％。
　
＊好淡摻雜，騰訊告跌＊
　
　　今日，騰訊（００７００）消息多，Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ數據顯示，騰訊《王者榮耀
》在２０２４年１１月繼續蟬聯全球手遊收入榜榜首。不過，內地官媒央視在《焦點訪談》欄目
昨晚曝光網絡遊戲防沉迷系統存在漏洞，未成年人仍能通過租號等方式不限時玩遊戲，且有黑灰
產業利用未成年人從事遊戲代練服務等。騰訊旗下的《王者榮耀》、網易（０９９９９）的《蛋
仔派對》和米哈游的《原神》在節目中被明顯畫面曝光存在未成年人租號買號、大額充值難退費
等情況。
　
　　好淡摻雜，加上國家稅務總局就互聯網平台企業涉稅信息報送出新規定，發布徵求意見稿自
１２月２０日至２０２５年１月１９日向社會公開徵求意見，其中規定，互聯網平台企業應當按
季度向主管稅務機關報送平台內經營者和從業人員的身份信息、收入信息以及其他納稅有關信息

　
　　　騰訊今早開市小幅拉升後轉跌，收市跌超１％；網易仍保升幅近１％，心動公司
（０２４００）跌近５％，創夢天地（０１１１９）跌１﹒５％，中手游（００３０２）沒升跌
。平台經濟股方面，美團（０３６９０）跌近１﹒９％，阿里（０９９８８）升１％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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