【大國博弈】美對台軍援５﹒７億美元，京：以武助獨只會引火燒身

《經濟通通訊社２３日專訊》下月卸任的美國總統拜登當地時間２０日再批准一項價值

５﹒７１３億美元的對台軍事援助，規模是迄今最大，也是不足３個月內再向台提供軍援。與此

同時，美國國防部公布，國務院已批准總額２﹒９５億美元的對台軍售計劃。中國外交部發言人

２２日回應稱，中方強烈不滿、堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正交涉。



外交部發言人表示，美國再次向中國台灣地區提供軍援軍售，嚴重違反一個中國原則和中美

三個聯合公報，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違背美方領導人不支持「台獨」承諾，向「

台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈不滿、堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正交涉

。



發言人強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方

「以武助獨」只會引火燒身，「以台制華」注定不會得逞。中方敦促美方立即停止武裝台灣，停

止破壞台海和平穩定的危險行徑。中方將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完

整。



國台辦發言人朱鳳蓮亦應詢說，「台獨」分裂行徑和外來干涉是台海和平最大威脅。國台辦

要求美方立即停止武裝台灣，慎之又慎處理台灣問題。正告民進黨當局，「倚美謀獨」「以武謀

獨」是自尋絕路。（ｒｙ）

