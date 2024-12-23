【大國博弈】雷蒙多：對華出口管制徒勞，獎勵本土晶片發展更重要

《經濟通通訊社２３日專訊》據《華爾街日報》報道，美國商務部長雷蒙多表示，在晶片競

爭中，阻止敏感技術落入中國只不過是「減速帶」，試圖阻礙中國發展是徒勞。打敗中國的唯一

途徑就是保持領先，政府對國內創新資助的「晶片法」比出口管制更重要。



美國國會２０２２年在跨黨派支持下通過「晶片法」（ＣＨＩＰＳ ａｎｄ

Ｓｃｉｅｎｃｅ Ａｃｔ），提供３９０億美元（約新台幣１﹒２７兆元）直接獎勵金，鼓勵半

導體產業到美國投資。



美國總統拜登在其任內將產業政策作為政府經濟振興和對中競爭戰略的基礎，一方面透過晶

片法鼓勵企業投資半導體製造；另一方面阻止中國企業從美國公司購買晶片或半導體製造零件，

並敦促包括日本和荷蘭在內的美國盟友加入限制中國獲取該技術的行列。



美國商務部長雷蒙多表示，阻止敏感技術落入中國的努力仍重要，但出口管制只不過是「減

速帶」，限制中國獲取技術並沒有阻礙其進步，試圖阻礙中國發展是徒勞的，「我們必須跑得更

快，在創新方面超越他們，這才是獲勝之道。」



報道指，拜登政府實施的晶片法被認為面臨障礙，其中促進製造業的大部分資金都流向包括

英特爾在內的大型晶片製造商。英特爾獲得近８０億美元的資助，但英特爾一直追趕不上外國製

造商。



特朗普１０月時表示，「晶片法太糟糕了」，並建議與其提供補貼，不如徵收高額關稅，不

用花一分錢就能讓晶片公司來到美國。特朗普還提議，加快計劃在美國投資至少１０億美元的公

司的審批速度，環境研究等審查可能會被取消。（ｊｑ）

