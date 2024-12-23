《打擊貪腐》貴州省委政法委原副書記劉文新被判死緩，受賄逾６億

《經濟通通訊社２３日專訊》今日，貴州省黔東南苗族侗族自治州中級人民法院一審公開宣

判貴州省委政法委原副書記劉文新受賄、行賄、洗錢、非法攜帶管制刀具危及公共安全一案，對

被告人劉文新以受賄罪判處死刑，緩期二年執行；以行賄罪判處有期徒刑一年，並處罰金人民幣

十萬元（人民幣．下同）；以洗錢罪判處有期徒刑六年，並處罰金一百萬元；以非法攜帶管制刀

具危及公共安全罪判處有期徒刑六個月，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並

處沒收個人全部財產；在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、

假釋；對其犯罪所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。



＊受賄超６億，曾將２５把管制刀具帶上民用航空器＊



經審理查明：２００３年至２０２２年，被告人劉文新利用擔任共青團貴陽市委書記，貴陽

市南明區代理區長、區長，貴陽市委常委、統戰部部長，貴陽市副市長、市長，貴陽市三橋馬王

廟片區開發建設指揮部指揮長，黔西南州委書記，貴州省委政法委副書記等職務上的便利以及職

權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在土地出讓、工程承攬、項目推進等事項上提供幫

助，單獨或者夥同他人非法收受財物共計折合６﹒０９億餘元，其中部分未實際取得。



２０１８年至２０２２年，劉文新為謀取不正當利益，向相關國家機關工作人員行賄共計折

合４８﹒６５萬元；２０２１年６月至２０２２年６月，劉文新為掩飾受賄犯罪所得，將價值

１４７６萬餘元的黃金、港幣轉換為現金使用；２０２０年１月４日，劉文新以逃避安檢的方式

，將２５把管制刀具隨身攜帶至民用航空器內，嚴重危及公共安全。



據悉，劉文新案也是迄今為止，貴州省紀檢監察機關查辦的涉案金額最大的案件。



公開簡歷顯示，１９６７年８月出生的劉文新為江西萍鄉人，１９９５年５月加入中國共產

黨，１９８５年８月參加工作。曾做過貴陽市修文縣馬家橋中學教師、修文縣律師事務所律師等

。２０１４年１月起，任貴陽市委副書記、市政府市長、黨組書記。２０１７年８月起，劉文新

任黔西南州委書記。



２０２２年３月，劉文新任貴州省委政法委副書記。同年１０月，他被通報受查。２０２３

年９月，劉文新被「雙開」，通報指出劉文新生活極其腐化墮落，大搞權色、錢色交易，嫖娼、

賭博，玩物喪志、癡迷刀具。去年１０月，劉文新被正式逮捕。（ｊｑ）

