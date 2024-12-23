《Ａ股動向》絕味食品：終止Ｈ股上市，不會對經營造成重大影響

《經濟通通訊社２３日專訊》絕味食品（滬：６０３５１７）今日盤後公告，公司原擬在境

外發行股份（Ｈ股）並在香港聯合交易所有限公司上市。由於公司發展戰略和經營狀況的調整，

綜合考慮公司目前的實際經營情況、資金需求及業務發展規劃，公司決定終止籌劃發行Ｈ股股票

並在港交所主板上市的相關事項。公司終止本次Ｈ股上市，不會對公司的經營活動造成重大影響

。



截至今日收盤，絕味食品跌６﹒２％，報１８﹒７５元人民幣。



去年３月６日，絕味食品首次公告擬在境外發行股份並在香港聯交所上市，此後一直擱淺，

至今日官宣終止。



公開資料顯示，絕味食品成立於２００５年，總部位於湖南長沙，於２０１７年在Ａ股上市

，是國內滷製品龍頭企業，也被稱為「鴨脖大王」。近年來，絕味食品陷入業績承壓、股價下跌

、食品安全的「多事之秋」，還屢屢遭到監管部門點名。



截至２０２４年上半年，不含港澳台及海外市場，絕味食品共有門店數量１４９６９家，較

２０２３年末減少９８１家。今年９月，絕味食品部分長沙門店在賣鴨脖之外，也開始賣奶茶，

此舉被外界視為品牌正在尋求的第二增長曲線。（ｊｑ）

