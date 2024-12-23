  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

23/12/2024 17:53

《Ａ股動向》絕味食品：終止Ｈ股上市，不會對經營造成重大影響

　　《經濟通通訊社２３日專訊》絕味食品（滬：６０３５１７）今日盤後公告，公司原擬在境
外發行股份（Ｈ股）並在香港聯合交易所有限公司上市。由於公司發展戰略和經營狀況的調整，
綜合考慮公司目前的實際經營情況、資金需求及業務發展規劃，公司決定終止籌劃發行Ｈ股股票
並在港交所主板上市的相關事項。公司終止本次Ｈ股上市，不會對公司的經營活動造成重大影響

　
　　截至今日收盤，絕味食品跌６﹒２％，報１８﹒７５元人民幣。
　
　　去年３月６日，絕味食品首次公告擬在境外發行股份並在香港聯交所上市，此後一直擱淺，
至今日官宣終止。
　
　　公開資料顯示，絕味食品成立於２００５年，總部位於湖南長沙，於２０１７年在Ａ股上市
，是國內滷製品龍頭企業，也被稱為「鴨脖大王」。近年來，絕味食品陷入業績承壓、股價下跌
、食品安全的「多事之秋」，還屢屢遭到監管部門點名。
　
　　截至２０２４年上半年，不含港澳台及海外市場，絕味食品共有門店數量１４９６９家，較
２０２３年末減少９８１家。今年９月，絕味食品部分長沙門店在賣鴨脖之外，也開始賣奶茶，
此舉被外界視為品牌正在尋求的第二增長曲線。（ｊｑ）

【與拍賣官看藝術】走進Sotheby's Maison睇睇蘇富比旗艦藝廊！蘇富比如何突破傳統成規？► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰23/12/2024 18:05  《Ａ股動向》潤陽科技等在上海成立算力科技公司

下一篇新聞︰23/12/2024 17:42  【提振內房】廣州發布存量房購房提示：警惕零首付、代辦首付貸

其他AH股新聞
More

23/12/2024 18:44  《國企紅籌》廣汽集團︰擴股增資協議所載重要先決條件已完成

23/12/2024 18:30  海螺水泥︰簽署合同採購水泥外加劑、混凝土外加劑及其他外加劑

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－息息相關 | 銀行股明年看好滙控，重組有利減低支出

23/12/2024 14:56

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處